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Росіяни можуть повторити ракетні атаки 6 грудня – Повітряні сили

Ірина БалачукВівторок, 6 грудня 2022, 08:55
Росіяни можуть повторити ракетні атаки 6 грудня – Повітряні сили
Юрій Ігнат. Фото з Facebook

Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по території України вже 6 грудня, тому  українцям слід пам’ятати про небезпеку з повітря.

Джерело: речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону на Суспільному

Пряма мова Ігната: "Можуть повторити сьогодні (6 грудня – ред.). По-перше, свято (День ЗСУ – ред.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали".

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Деталі: Він закликав українців пам’ятати про ракетну загрозу і діяти під час можливих нових ударів "без жодної паніки, з холодним розумом".

Ігнат нагадав, що під час минулої атаки українські військові знищили понад 60 з понад 70 випущених російських ракет, але Україна потребує більше сил та засобів для ефективного захисту від загроз із повітря.

Зокрема, захисникам необхідно більше німецьких Gepardів і IRIS-T, а також норвезьких NASAMS.  

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Речник Повітряних сил висловив сподівання, що у цьому питанні Україні допоможе, зокрема, американська сторона.

Передісторія: 

Теми: Росіявійна
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