У центрі Софії протест біля російської церкви, куди приїхали посол РФ та митрополит РПЦ

У центрі Софії проходить акція протесту проти російського вторгнення в Україну біля храму, де перебувають російський посол Елеонора Митрофанова і глава відділу зовнішніх зв'язків Московського патріархату митрополит Антоній.

Про це повідомляє телеканал Nova, пише "Європейська правда".

Громадяни скандують "Вбивці" і "Це не Москва" перед російською церквою в Софії на знак протесту проти візиту митрополита Антонія Волоколамського, який обійняв посаду "міністра закордонних справ" Московського патріархату після усунення митрополита Іларіона, і взяв участь у церковній службі.

На службі також присутня посол РФ у Болгарії Елеонора Митрофанова.

"Ми протестуємо, тому що це найвище нахабство під час війни для тих, хто окупує, тут, на території Європейського Союзу і країни НАТО, проводити службу для перемоги Росії, це просто нонсенс, тому ми протестуємо", - сказав один з учасників протесту Георгій Іванов.

Українка Ірина, родом із Херсона, приїхала з маленьким сином до Болгарії, рятуючись від російського вторгнення. Вона сказала, що протестує проти кривавої війни Путіна в Україні, тому що її родичі перебувають на окупованих територіях.

"Я тут як обурений громадянин, тому що це блюзнірство - проводити в болгарській церкві молебень за терористичну державу, благословляти вбивць дітей. Чи знаєте ви, що зараз відбувається в Україні? Тисячі дітей перебувають у бомбосховищах. Тисячі дітей наражаються на смертельну небезпеку! І в цій церкві є люди, які моляться, щоб їм вдалося вбити їх ще більше, тут вони моляться просто зараз, щоб одна країна розчавила іншу країну", - сказала вона.

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Нагадаємо, 3 листопада Національна асамблея (парламент) Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги.