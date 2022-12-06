Блінкен: Росія може прагнути до фіктивного миру, щоб перегрупувати сили

США, як і раніше, занепокоєні тим, що Росія може використовувати дипломатичні переговори про припинення війни в Україні як виверт для поліпшення своєї тактичної позиції на полі бою.

Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Блінкен сказав, що війна, найімовірніше, зрештою закінчиться дипломатичним шляхом, але додав, що Росія наразі не має вигляду зацікавленої в "значущих" переговорах, які могли б привести до "міцного" миру.

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"Якщо Росія зазнає невдачі у своїй нинішній спробі змусити український народ здатися - а вона не буде успішною - то можна уявити, що Росія шукає альтернативу, яка була б нібито рішенням", - сказав Блінкен.

"Поки Росія не покаже, що вона зацікавлена в значущому дипломатичному рішенні, у конфлікті нічого не зміниться. Нам потрібен справедливий і міцний мир, а не фіктивний мир", - додав він.

Раніше посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нові масовані ракетні удари РФ по Україні, запевнивши, що США продовжать підтримку України.