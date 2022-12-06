У Росії запасів ракет ще на кілька масштабних атак – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що в Росії залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Насправді запаси високоточного озброєння у РФ вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації. Військові там знають про цю проблему.

Виробництво нових ракет - воно є. Воно абсолютно мізерне у порівнянні з тією кількістю, яку вони застосовують.

Якщо казати про конкретні цифри та обсяги - нещодавно міністр оборони оприлюднив цю інформацію...

Реально в них залишилось ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль.

Як ми бачимо, вони впевнено до цього йдуть. Виробництво нових досить обмежене і виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння".

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Деталі: За словами Буданова, наступна масована ракетна атака залежить від бажання росіян та технічних і регламентних робіт по обслуговуванню озброєння окупантів.

Росія уже кілька місяців як зіткнулася із нестачею ракетно-артилерійського озброєння. Проблеми почалися навіть з артилерією. Наразі у росіян діють обмеження. Україна, за словами керівника ГУР, має такі проблеми ще з весни.

Буданов наголосив, що станом на початок грудня 2022 року Іран так і не поставив Росії жодної балістичної ракети.

З Китаю, за його словами, окупанти привосять в Росію пральні машини, холодильники та іншу техніку.

Водночас, американські ЗМІ публікують інформацію, що росіяни почали обстрілювати Україну ракетами, які виготовили влітку 2022 року.

Чому це важливо: З 10 жовтня Росія вдається до масованих ракетних обстрілів України. Частину ракет російські терористи випускають по об'єктах інфраструктури України. Зачасту ціллю ворожих ракет чи дронів стають цивільні будинки.

Подібними обстрілами Росія намагається "схилити" Україну до "переговорів". В Україні на шантаж ворога не піддаються.

Крім 24 лютого, росіяни здійснювали масовані ракетні обстріли України - 10 жовтня, 18 жовтня 31 жовтня, 15 листопада, 23 листопада і 5 грудня.