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РФ може виробляти крилаті ракети попри санкції: з’явилися нові докази

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 грудня 2022, 12:58
РФ може виробляти крилаті ракети попри санкції: з’явилися нові докази
Уламок російської ракети, що впала в Києві, фото Conflict Armament Research

Уламки знайдених в Києві російських ракет свідчать, що щонайменше два боєприпаси були виготовлені після запровадження санкцій Заходу щодо постачання необхідних компонентів для ракет.

Джерело: The New York Times із посиланням на звіт британської групи з дослідження озброєнь Conflict Armament Research

Деталі: Аналітики дослідили уламки крилатих ракет Х-101, знайдених в Києві після атаки 23 листопада. Згідно з опублікованою доповіддю, маркування ракет свідчить, що одна з них була виготовлена цього літа, а інша – завершена після вересня. 

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Один з дослідників припускає, що Росія або знайшла способи придбання напівпровідників та інших матеріалів для виробництва, незважаючи на санкції, або мала значні запаси цих компонентів до початку війни.

Дем'єн Сплітерс, який очолював розслідування Conflict Armament Research, наголосив, що важко заявити про нестачу озброєння в Росії.

Пряма мова: "Ці заяви лунають з квітня (про вичерпання запасу ракет в РФ - ред). Тому ми просто вказуємо на той факт, що ці крилаті ракети, які були виготовлені нещодавно, можуть бути ознакою цього (продовження виробництв попри санкції - ред.), але це не є остаточно".

ВІДЕО ДНЯ
 

Що цьому передувало:

  • Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що Росія значно вичерпала свої запаси ракет, але продовжує їх виробляти, зокрема ракети Х-101.
  • Головне упарвління розвідки Міноборони України повідомляло, що американські та європейські компанії продовжують виготовляти мікрочипи з підтримкою російської навігаційної системи ГЛОНАСС, які надалі закуповує Росія для наведення ракет по Україні.

Теми: Росіязброясанкції
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