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Росіяни пограбували лікарні і пожежку Нової Каховки: винесли навіть двері – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 грудня 2022, 14:59
Херсонщина, скрін з мапи

Російські військові вивезли всю техніку з лікарень та пожежної частини у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області. 

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, з пожежної частини вивезли всі машини для гасіння, польові кухні, а також меблі. З лікарень було викрадено медичне обладнання, машини швидкої, меблі та навіть двері.

Що цьому передувало: 2 листопада ЦНС повідомив, що російські окупанти наростили темпи мародерства на тимчасово окупованих територіях півдня України, зокрема у Запорізькій області. 

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Теми: Херсонська областьокупаціямедицина
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