Росія у понеділок випустила по Україні ракет на $400-500 млн

Збита 5 грудня на Київщині ракета, фото з Telegram очільника поліції області Андря Нєбітова

Протягом 5 грудня Росія випустила по Україні ракет різних типів загальною вартістю приблизно $400-500 млн.

Джерело: Forbes

Деталі: Загалом Росія запустила 38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, 22 ракети "Калібр", три ракети Х-22, шість ракет Х-59 і одну авіаційну ракету Х-31П.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: Х-101 - $13 млн, Х-555 - $4 млн, "Калібр" - $6,5 млн, Х-22 - $1 млн, Х-59 - $0,5 млн, Х-31П - $0,5 млн.

Передісторія: Вдень 5 грудня Повітряні сили збили понад 60 ракет, випущених Росією по території України. Сили ППО збили ракети над Київською, Полтавською та Дніпропетровською областями.