В Бєлгородській області РФ почали формувати батальйони територіальної оборони

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про початок формування батальйонів територіальної оборони, які у разі потреби готові будуть "захищати" область.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Буквально з перших днів початку спеціальної військової операції (війни з Україною - ред.) зверталася велика кількість мешканців Бєлгородської області з необхідністю розпочати підготовку і формування загонів територіальної оборони або самооборони. Таке рішення ми прийняли".

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Деталі: За словами російського губернатора, буде сформовано декілька батальйонів з тих, хто з якихось причин не був мобілізований, але має бажання і бойовий досвід.

Обіцяють, що охочих навчать досвідчені інструктори, які брали участь у "локальних війнах". Вони проводитимуть тренування та бойове згуртування загонів на території всіх прикордонних районів області.

Що було раніше: 22 листопада Гладков повідомляв, що в області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України. "Я кажу про формування бєлгородської лінії – бєлгородська засічна лінія", - підкреслив він.