Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Бєлгородській області РФ почали формувати батальйони територіальної оборони

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 грудня 2022, 15:04
В Бєлгородській області РФ почали формувати батальйони територіальної оборони
Фото: Гладков у Telegram

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про початок формування батальйонів територіальної оборони, які у разі потреби готові будуть "захищати" область.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Буквально з перших днів початку спеціальної військової операції (війни з Україною - ред.) зверталася велика кількість мешканців Бєлгородської області з необхідністю розпочати підготовку і формування загонів територіальної оборони або самооборони. Таке рішення ми прийняли".

Реклама:

Деталі: За словами російського губернатора, буде сформовано декілька батальйонів з тих, хто з якихось причин не був мобілізований, але має бажання і бойовий досвід.

Обіцяють, що охочих навчать досвідчені інструктори, які брали участь у "локальних війнах". Вони проводитимуть тренування та бойове згуртування загонів на території всіх прикордонних районів області.

Що було раніше: 22 листопада Гладков повідомляв, що в області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України. "Я кажу про формування бєлгородської лінії – бєлгородська засічна лінія", - підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням в Миколаєві потрібне укриття
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: