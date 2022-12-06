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В Бєлгородській області РФ почали формувати батальйони територіальної оборони

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 грудня 2022, 16:04
Фото: Гладков у Telegram

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про початок формування батальйонів територіальної оборони, які у разі потреби готові будуть "захищати" область.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Буквально з перших днів початку спеціальної військової операції (війни з Україною - ред.) зверталася велика кількість мешканців Бєлгородської області з необхідністю розпочати підготовку і формування загонів територіальної оборони або самооборони. Таке рішення ми прийняли".

Деталі: За словами російського губернатора, буде сформовано декілька батальйонів з тих, хто з якихось причин не був мобілізований, але має бажання і бойовий досвід.

Обіцяють, що охочих навчать досвідчені інструктори, які брали участь у "локальних війнах". Вони проводитимуть тренування та бойове згуртування загонів на території всіх прикордонних районів області.

Що було раніше: 22 листопада Гладков повідомляв, що в області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України. "Я кажу про формування бєлгородської лінії – бєлгородська засічна лінія", - підкреслив він.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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