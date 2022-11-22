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Росіяни почали будувати "засічну лінію" на кордоні з Україною: готуються до "нападу"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 листопада 2022, 09:30
Росіяни почали будувати засічну лінію на кордоні з Україною: готуються до нападу
Засічна лінія у Бєлгородській області, фото з Telegram Гладкова

У Бєлгородській області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram, пресконференція Гладкова 21 листопада 

Деталі: На пресконференції губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що Росія будує "засічну лінію" на кордоні Бєлгородської області з Україною: "Я кажу про формування бєлгородської лінії – бєлгородська засічна лінія".

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Пізніше він опублікував фотографії будівництва.

 

Довідково: "Засічна лінія" – система оборонних споруд, яку в XVI-XVII століттях створювали на південних і східних рубежах тодішніх російських територій для захисту від кримських набігів.

 

Більше деталей: На пресконференції він також повідомив, що Бєлгородська область з квітня займається укріпленням рубежів. На запитання, чи можливий напад України на область, він відповів так:

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Пряма мова: "Мені не хотілося б драматизувати ситуацію. Тому що я розумію, що кожне моє слово можна транслювати в рамках контексту по-різному. Але в будь-якій справі ми завжди розглядаємо кілька варіантів розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і середній.

Тому ми готуємося до різних варіантів. Сподіваюся, песимістичні варіанти нам не знадобляться, але ми їх активно розглядаємо".

Теми: Росіявійнабудівництво
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