Омбудсман показав росіян, яких Україна віддала під час обміну 6 грудня
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав відео, яке засвідчує гуманне ставлення України до російських військовополонених.
Джерело: Лубінець у соцмережах
Деталі: 6 грудня в результаті чергового обміну в РФ повертаються військові, які перебували в українському полоні.
Омбудсман наголосив, що всі вони отримували нормальне харчування, медичну допомогу, до них не було жорстокого поводження.
Пряма мова: "На фото і відео можете побачити, що росіяни мають нормальний фізичний стан, що свідчить про те, що Україна гарантує дотримання Женевських конвенцій!
Тому підкреслюю, що росіянам не варто боятися і краще продовжувати здаватися в полон Збройним силам України!".
Що передувало: 6 грудня у форматі "60 на 60" в Україну повернулися воїни збройних сил, нацгвардії та ДПСУ, серед них оборонці Маріуполя та "Азовсталі".