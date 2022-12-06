Омбудсман показав росіян, яких Україна віддала під час обміну 6 грудня

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав відео, яке засвідчує гуманне ставлення України до російських військовополонених.

Джерело: Лубінець у соцмережах

Деталі: 6 грудня в результаті чергового обміну в РФ повертаються військові, які перебували в українському полоні.

Омбудсман наголосив, що всі вони отримували нормальне харчування, медичну допомогу, до них не було жорстокого поводження.

Пряма мова: "На фото і відео можете побачити, що росіяни мають нормальний фізичний стан, що свідчить про те, що Україна гарантує дотримання Женевських конвенцій!

Тому підкреслюю, що росіянам не варто боятися і краще продовжувати здаватися в полон Збройним силам України!".

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Що передувало: 6 грудня у форматі "60 на 60" в Україну повернулися воїни збройних сил, нацгвардії та ДПСУ, серед них оборонці Маріуполя та "Азовсталі".