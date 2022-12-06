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Україна повернула з полону 60 військових, серед яких оборонці Маріуполя - ОП

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 грудня 2022, 13:53
Фото Єрмака у Telegram

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими у форматі "60 на 60" – в Україну повертаються воїнів збройних сил, нацгвардії та ДПСУ, серед них оборонці Маріуполя та "Азовсталі".

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "В День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів".

 

Деталі: Єрмак додав, що 34 військових з 60 повернутих з полону, це оборонці Маріуполя, 14 з яких – захисники "Азовсталі". Також є ті, хто утримувався на російській території, і хто був в Оленівці. Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу.

 
 

Що було раніше:

  • 1 грудня українська і російська сторони провели черговий обмін військовополоненими у форматі "50 на 50" – Україна, зокрема, повернула оборонців Маріуполя, яких окупанти утримували в Оленівці.
  • 5 грудня народний депутат Ігор Копитін повідомив, що днями з тимчасово окупованої території України повернули 2 морпіхів, один з яких був поранений.

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Теми: війнаУкраїнаРосіяполонені
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