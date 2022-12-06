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Росіяни обстріляли Херсон, є загиблий

Альона Мазуренко Вівторок, 6 грудня 2022, 17:15
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Російські окупанти 6 грудня завдали удару по Херсону, внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Джерело: заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram, Херсонська міськрада

Дослівно Тимошенко: "РФ знову обстріляли Херсон... Наразі відомо про 1 загиблого. На місці працюють ДСНС".

Деталі: За словами Тимошенка, окупанти обстріляли один із інфраструктурних об'єктів міста.

Примітно, що спочатку інформацію про обстріл Херсону опублікував глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, однак згодом Янушевич видалив свій допис.

Це не вперше посадовець із Офісу президента інформує громадськість про регіональні події, перш ніж інформацію публікують представники місцевої влади. В ОП негласно пояснюють це тим, що Тимошенко відповідає за регіони.

Водночас, пост Янушевича зберігся, тому що його поширила Херсонська міськрада.

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Глава ОВА повідомляв, що російські окупанти обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки.

Зокрема, за його словами, у адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів.

Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу.

Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо: 

  • УП з'ясувала, що заступник голови ОП Кирило Тимошенко кілька місяців пересувався Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько 100 000 доларів.
  • За фактом публікації "Української правди" про заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка відкрито кримінальне провадження. Водночас, поліція шукає тих, хто допоміг УП виявити заступника голови ОП Тимошенка на дорогому авто.

Теми: ТимошенкоХерсонОфіс президента
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