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Зеленський після Донбасу поїхав до бійців на Харківщину

Олена РощінаВівторок, 6 грудня 2022, 17:35
Зеленський після Донбасу поїхав до бійців на Харківщину
Володимир Зеленський на Харківщині відвідав поранених захисників, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у День Збройних сил України після візиту в Донецьку область відвідав Харківську область.

Джерело: сайт президента, Володимир Зеленський у Telegram 

Деталі: Під час робочої поїздки до Харківської області 6 грудня Зеленський відвідав медичний заклад, де лікують поранених військовослужбовців.

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Президентові розповіли про стан поранених та перебіг їх лікування. Зокрема, було відзначено високі показники реанімації військових, які перебували в стані клінічної смерті.

Зеленський привітав військових медиків із Днем ЗСУ та вручив їм державні нагороди.

 
 
 

Пряма мова: "Вітаю вас із цим надважливим для нас усіх святом! Дуже дякую за те, що зберігаєте наших воїнів, допомагаєте вижити нашим героям. І хочеться в цей день побажати здоров'я людям, які підтримують здоров’я наших військових. Бережіть себе, бо ви бережете Україну".

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Деталі: Після того президент відвідав поранених захисників України, поспілкувався з ними та вручив державні нагороди їм.

 
 
 

"Велика честь бути сьогодні з вами. Дякую вам за героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, її незалежність і територіальну цілісність, свободу й життя наших людей. Бажаю вам якнайшвидшого одужання", – сказав президент.

 
 

Також Зеленський зустрівся з українськими військовими, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України на Харківщині.

Він вручив військовослужбовцям ордени та медалі.

Зокрема, президент присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" командиру 110-ї окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ ЗСУ полковнику Миколі Чумаку. 

Підрозділи бригади утримують 42-кілометрову смугу оборони на Донеччині. Вміле тактичне комбінування та застосування резервів дало змогу, окрім стримування ворога, проводити контрнаступальні заходи, зазначили в ОП.

Цьому передувало: Раніше 6 грудня президент Володимир Зеленський записав привітання Збройним силам України, перебуваючи поблизу Слов’янська в Донецькій області.

УП, оновлено
Теми: ЗеленськийЗбройні силиХарківська областьмедицина
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