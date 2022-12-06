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З російського війська втекли зі зброєю 20 зеків – Генштаб

Роман ПетренкоВівторок, 6 грудня 2022, 18:03
З російського війська втекли зі зброєю 20 зеків – Генштаб
ФОТО ілюстративне: GETTY IMAGES

У Донецькій області понад 20 російських вояк, які відбували покарання у російських тюрмах, втекли зі зброєю з окупаційного війська. Їх вже вбили свої ж військові.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "30 листопада, в районі Верхньоторецького Донецької області, виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій.

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Серед яких 13 із 21 – це завербовані з місць позбавлення волі особи. Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників".

Деталі: Генштаб уточнює, що станом на 5 грудня всі дезертири знищені.

Також зазначається, що 4 грудня у Запорізькій області Збройні сили знищили до 20 одиниць військової техніки Росії, близько 70 окупантів отримали поранення.

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Нагадаємо: 6 грудня у російському місті Новошахтинськ Ростовської області розшукували військового із кулеметом, який поранив поліцейського.

Теми: ГенштабДонецька областьРосія
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