Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Петиція про демобілізацію тих, хто служить рік: Резніков пояснив, як це шкодить обороноздатності

Роман ПетренкоВівторок, 6 грудня 2022, 19:57
ФОТО ОЛЕКСІя РЕЗНІКОВа У FACEBOOK

Міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на петицію вважає, що демобілізувати людей, які служать понад рік, це дуже нашкодить обороноздатності України.

Джерело: Резніков у ефірі телемарафону

Пряма мова Резнікова: "Моя персональна думка – ця петиція не зовсім на користь обороноздатності країни.

На сьогодні Конституція говорить про обов’язок кожного громадянина боронити свою землю.

Питання піти відпочивати, коли війна ще не закінчилася і перемога попереду, мені здається, це трохи дивний підхід.

У парламенті є конструктивніший підхід, проєкт закону, який ми підтримуємо – можливість надання відпусток певний період часу, можливість відпочити, перепочити та переключитися.

Щодо демобілізації – уявіть собі, сьогодні у нас під багнетом близько мільйона людей. Уявіть, мільйон відпустити, мільйон набрати, а навчити їх, підготувати? Для мене це дуже дивно звучить, не розумію авторів цієї петиції".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Петиція набрала 25 тисяч голосів за три місяці.

Автор пропонує обмежити термін мобілізації кожної окремої людини, а також гарантувати відстрочку від наступної мобілізації для людей, які відслужили рік.

Теми: РезніковЗбройні силивійнамобілізація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоСупутникові знімки вказують, що з російської авіабази "Дягилєво" зникли до 10 бомбардувальників

Папа Римський порівняв Росію з нацистською Німеччиною

4 поліцейських загинули через "каскад" мін у Херсонській області, ще 4 поранені

Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ: ще 3 банки, 200 осіб, обмеження експорту, БПЛА

Суд на рік позбавив посади мера Чернігова Атрошенка

Путін назвав захоплення територій Азова "значним результатом" війни для Росії

Усі новини...
Резніков
Після атаки РФ Резніков обговорив із главою Пентагону посилення української ППО
Резніков підтримав чеську ініціативу відключити електрику посольству РФ: гарний приклад для світу
За вибухом в українському посольстві стоїть Росія – Резніков
Останні новини
22:07
У Грузії активісти за тиждень зібрали кошти вже на 200 генераторів для України
22:00
1888 населених пунктів вдалося звільнити, ще стільки ж окуповані – Зеленський
21:42
Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo, анонсувала додаткові САУ калібру 155 мм
21:31
фотоРосіяни обстріляли з С-300 Печеніги в Харківській області
21:18
Деякі країни ЄС вимагають змінити санкції щодо російського продовольства – ЗМІ
21:07
США внесли в "чорний список" понад 10 компаній з РФ і Європи, які допомагають російській армії
20:56
Губернатор Бєлгородської області РФ повідомив про збиті ракети
20:55
Підтримка незалежності в Шотландії зросла до 56% – опитування
20:51
фотоСупутникові знімки вказують, що з російської авіабази "Дягилєво" зникли до 10 бомбардувальників
20:43
Лівий берег Києва отримує лише 30% від потреби у світлі – Yasno
Усі новини...