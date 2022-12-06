Петиція про демобілізацію тих, хто служить рік: Резніков пояснив, як це шкодить обороноздатності

Міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на петицію вважає, що демобілізувати людей, які служать понад рік, це дуже нашкодить обороноздатності України.

Джерело: Резніков у ефірі телемарафону

Пряма мова Резнікова: "Моя персональна думка – ця петиція не зовсім на користь обороноздатності країни.

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На сьогодні Конституція говорить про обов’язок кожного громадянина боронити свою землю.

Питання піти відпочивати, коли війна ще не закінчилася і перемога попереду, мені здається, це трохи дивний підхід.

У парламенті є конструктивніший підхід, проєкт закону, який ми підтримуємо – можливість надання відпусток певний період часу, можливість відпочити, перепочити та переключитися.

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Щодо демобілізації – уявіть собі, сьогодні у нас під багнетом близько мільйона людей. Уявіть, мільйон відпустити, мільйон набрати, а навчити їх, підготувати? Для мене це дуже дивно звучить, не розумію авторів цієї петиції".

Деталі: Петиція набрала 25 тисяч голосів за три місяці.

Автор пропонує обмежити термін мобілізації кожної окремої людини, а також гарантувати відстрочку від наступної мобілізації для людей, які відслужили рік.

