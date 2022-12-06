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США не заохочують Україну до ударів по території РФ і не дають їй такого озброєння – Держдеп

"Європейська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 22:32

Сполучені Штати Америки не надавали Україні озброєння, яке дозволяло б здійснювати удари по території Росії, а також не заохочувало Київ вдаватися до таких дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, коментуючи вибухи на російських авіабазах протягом останніх днів.

Він зауважив, що жодна сторона офіційно не взяла на себе відповідальності за вибухи, які відбулися на території Росії за останні дні.

"З початку, і ще навіть до, незаконного, віроломного вторгнення Росії в Україну 24 лютого США надавали Україні саме те, чого вони потребують для захисту свого суверенітету й територіальної цілісності", – наголосив представник Держдепу.

Прайс уточнив, що США не надавали Україні зброї, яка може використовуватися для ударів по території всередині Росії, а "чітко заявляли, що йдеться про постачання оборонного озброєння".

"Як раніше казав президент, ми не надаємо Україні засобів для ударів за межами її кордонів, ми не заохочуємо Україну до ударів за межами її кордонів. Ми робимо все, що робить і світ, для підтримки України, її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності", – підсумував він.

Нагадаємо, в понеділок російські ЗМІ повідомили про вибухи на авіабазі Енгельс у Саратовській області та на аеродромі Дягілєво під Рязанню. Літаки на цих базах беруть участь у ядерному стримуванні Росії, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет по Україні.

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Уражені авіабази розташовані набагато глибше на території Росії, ніж попередні подібні вибухи: Енгельс розташований більш ніж за 600 км від території, контрольованої Україною.

Росія звинуватила в ударах Україну й офіційно повідомила про незначні пошкодження двох літаків і загибель трьох російських військовослужбовців. Україна не підтверджувала причетності до вибухів.

Теми: СШАУкраїнаРосіязброя
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