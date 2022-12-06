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Резніков: Питання про додаткову мобілізацію в Україні зараз не стоїть

Олена РощінаВівторок, 6 грудня 2022, 21:52
Резніков: Питання про додаткову мобілізацію в Україні зараз не стоїть
Олексій Резніков, скриншот

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі немає потреби у проведенні додаткової хвилі мобілізації в Україні.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону 6 грудня

Пряма мова: "В нас певні організаційні заходи вже робляться за рішенням Генштабу... Говорити про те, що на цей момент нам потрібна додаткова мобілізація, – питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у Збройних силах України й взагалі в секторі безпеки та оборони.

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Нам що потрібно – і ми цього не приховуємо, ми й західним партнерам говоримо – нам потрібна зброя. Починаючи від артилерії, снарядів до неї, броньованих автомашин, танків, літаків, все. 

Партнери знають цей наш перелік для того, щоб наші хлопці та дівчата могли на фронті бути більш успішними й ефективними, як ми це вже демонструємо 9 місяців".

Деталі: Так Резніков відповів на запитання, чи буде Україна активізувати набір у військо у зв'язку з можливою другою хвилею мобілізації в Росії.

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Міністр оборони України припустив також, що Кремль шукатиме нові тактики й знову мінятиме командування армії.

Теми: РезніковвійнамобілізаціяЗбройні сили
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