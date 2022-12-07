Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У багатьох областях України оголошували повітряну тривогу

"Українська правда"Середа, 7 грудня 2022, 04:10
Ілюстративне фото Getty Images

У Київській та ще 3 областях оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Станом на 00:25 повітряну тривогу оголошено у Київській, Черкаській, Кіровоградській і Луганській областях, а також у Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровщини.

 

Оновлено о 00:55. Повітряну тривогу також оголошено у Харківській та Донецькій областях. В обох областях тривога розпочалася о 00:52.

 

Оновлено о 01:50. У Кіровоградській області влада скасувала повітряну тривогу о 01:11. На Донеччині тривога закінчилася о 01:40, а у Харківській області - о 01:42.

Тим часом порітряну тривогу оголошено о 01:25 в Дніпропетровській, о 01:16 - в Запорізькій та о 01:27 - у Житомирській областях. 

 

Оновлено о 03:50. Влада скасувала повітряну тривогу в Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Житомирській та Київській областях. 

ВІДЕО ДНЯ

На Київщині тривога закінчилася о 03:32 і тривала найдовше - понад 3,5 год.

О 03:23 оголошено повітряну тривогу у Волинській області, а о 03:24 - у Рівненській. 

 

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендується перейти в укриття.  

Оновлено о 04:10. У Волинській та Рівненській областях – відбій повітряної тривоги. У цих областях тривога тривала 35 і 36 хв відповідно.

Що цьому передувало: У місті Дніпро ввечері 6 грудня лунали звуки вибухів. Деталі про вибухи наразі не повідомляються. 

Теми: Київська областьповітряна тривога
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Зараз неможливо відновити 100% енергосистеми, але генерацію збільшуємо

Ексдепутата Деркача у США звинуватили у фінансових злочинах, йому загрожує до 30 років за ґратами

відеоМер Чернігова дорікнув президенту за зневагу до народу через своє відсторонення

фотоСупутникові знімки вказують, що з російської авіабази "Дягилєво" зникли до 10 бомбардувальників

Папа Римський порівняв Росію з нацистською Німеччиною

4 поліцейських загинули через "каскад" мін у Херсонській області, ще 4 поранені

Усі новини...
Київська область
В найближчі дні половина Київщини буде без світла – ОВА
Поліція показала рештки збитої ракети в полях Київщини
На Київщині, Дніпропетровщині і Донеччині застосували екстрені відключення – ДТЕК
Останні новини
01:57
На Луганщині цивільних хворих виганяють з лікарень, щоб звільнити місця для поранених окупантів – ЦНС
01:29
Президентка ЄК і прем’єрка Італії прийшли на "Бориса Годунова", якого українці просили не ставити
00:43
Росіяни випустили по прикордонню Сумщини 11 боєприпасів
00:29
При блекауті радіо, ТБ та мобільний зв’язок протримаються щонайменше 3 доби – Держспецзв'язку
00:21
Оновлено о 00:55У вісьмох областях України оголошували повітряну тривогу
00:12
Єврокомісар пропонує обмежити імпорт продовольства з України
23:45
На Львівщині 11-річна дівчинка врятувала однокласника, який запалив свічку і заснув
23:40
Пропозиція трампістів про аудит допомоги Україні провалилася в комітеті Палати представників США
23:30
Зеленський: Зараз неможливо відновити 100% енергосистеми, але генерацію збільшуємо
23:14
Як запобігти переохолодженню взимку і що робити, якщо це сталося – пояснює МОЗ
Усі новини...