У багатьох областях України оголошували повітряну тривогу

У Київській та ще 3 областях оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Станом на 00:25 повітряну тривогу оголошено у Київській, Черкаській, Кіровоградській і Луганській областях, а також у Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровщини.

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Оновлено о 00:55. Повітряну тривогу також оголошено у Харківській та Донецькій областях. В обох областях тривога розпочалася о 00:52.

Оновлено о 01:50. У Кіровоградській області влада скасувала повітряну тривогу о 01:11. На Донеччині тривога закінчилася о 01:40, а у Харківській області - о 01:42.

Тим часом порітряну тривогу оголошено о 01:25 в Дніпропетровській, о 01:16 - в Запорізькій та о 01:27 - у Житомирській областях.

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Оновлено о 03:50. Влада скасувала повітряну тривогу в Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Житомирській та Київській областях.

На Київщині тривога закінчилася о 03:32 і тривала найдовше - понад 3,5 год.

О 03:23 оголошено повітряну тривогу у Волинській області, а о 03:24 - у Рівненській.

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендується перейти в укриття.

Оновлено о 04:10. У Волинській та Рівненській областях – відбій повітряної тривоги. У цих областях тривога тривала 35 і 36 хв відповідно.

Що цьому передувало: У місті Дніпро ввечері 6 грудня лунали звуки вибухів. Деталі про вибухи наразі не повідомляються.