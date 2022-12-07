Ми не заважаємо Україні розвивати ударний потенціал великої дальності – глава Пентагону

США не докладають зусиль, щоб завадити Україні розвивати свій потенціал ударів на великій відстані.

Джерело: глава Пентагону Ллойд Остін, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Чи США працюють над тим, щоби завадити Україні розвивати власний ударний потенціал на великій відстані? Коротка відповідь – ні, ми цим абсолютно не займаємося".

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Що цьому передувало: У Держдепі заявили, що США не заохочують Україну до ударів по території РФ і не дають їй такого озброєння.