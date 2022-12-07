Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дніпропетровщина: окупанти атакували "Ураганами" і "Шахедами" – усі 8 дронів збили

Ірина БалачукСереда, 7 грудня 2022, 07:17
Дніпропетровщина: окупанти атакували Ураганами і Шахедами – усі 8 дронів збили
ФОТО З TELEGRAM МИКОЛИ ЛУКАШУКА 

Вночі 7 грудня російські загарбники обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів" та важкої артилерії – пошкоджені приватні будинки, магазини, газопроводи, водночас захисники збили усі 8 безпілотників, які окупанти спрямували на область .

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Гаряча ніч… Росіяни атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами". Круто попрацювали військові з повітряного командування "Схід".

Збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо, то були "Shahed-136"". 

Реклама:
 
Фото з Telegram Миколи Лукашука 

Деталі: За словами голови ОВА, росіяни 7 разів ударили з "Ураганів" та важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадах. 

 
Фото з Telegram Миколи Лукашука 

Люди не ушкоджені. Але у Нікополі пошкоджені близько 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи, кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.

 
Фото з Telegram Миколи Лукашука 

  Читайте також: Літаючі смертоносні мопеди. Звідки взялися іранські безпілотники "Шахеди" та "Мохаджери", як вони працюють та чим з ними боротися

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьвійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: