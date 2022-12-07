Дніпропетровщина: окупанти атакували "Ураганами" і "Шахедами" – усі 8 дронів збили

Вночі 7 грудня російські загарбники обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів" та важкої артилерії – пошкоджені приватні будинки, магазини, газопроводи, водночас захисники збили усі 8 безпілотників, які окупанти спрямували на область .

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Гаряча ніч… Росіяни атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами". Круто попрацювали військові з повітряного командування "Схід".



Збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо, то були "Shahed-136"".

Фото з Telegram Миколи Лукашука

Деталі: За словами голови ОВА, росіяни 7 разів ударили з "Ураганів" та важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадах.

Фото з Telegram Миколи Лукашука

Люди не ушкоджені. Але у Нікополі пошкоджені близько 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи, кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.

Фото з Telegram Миколи Лукашука

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