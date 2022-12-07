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Біля окупованого Шахтарська зіткнулися військова вантажівка РФ і маршрутка: 16 загиблих

Ірина БалачукСереда, 7 грудня 2022, 09:02
Біля окупованого Шахтарська зіткнулися військова вантажівка РФ і маршрутка: 16 загиблих
Фото з російських пабліків у Telegram

16 людей загинули внаслідок зіткнення вантажівки, що перевозила російських військових, і мікроавтобуса на трасі між тимчасово окупованими Шахтарськом і Торезом Донецької області.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС, База і російські пабліки в Telegram

Дослівно ТАСС: "Вантажівка з військовослужбовцями і мікроавтобус зіткнулися в "ДНР", загинули 16 осіб, ще троє постраждали, повідомили в екстрених службах".

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Деталі: Зазначається, що троє постраждалих перебувають у реанімації у важкому стані.

Обставин аварії не повідомляють.  

Російські пабліки публікують фото і відео з місця ДТП.

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На них видно, що кабіна військової вантажівки з літерою V буквально увійшла в мікроавтобус, зім'явши маршрутку.

ТАСС зазначає, що серед загиблих водій вантажівки.

Хто інші жертви аварії – не повідомляється, але оскільки кузов вантажівки цілий, а кузов мікроавтобуса зім'ятий, то можна припустити, що загинули пасажири маршрутки.  

Теми: ОРДЛОДТПжертви
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