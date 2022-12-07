Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля окупованого Шахтарська зіткнулися військова вантажівка РФ і маршрутка: 16 загиблих

Ірина БалачукСереда, 7 грудня 2022, 10:02
Фото з російських пабліків у Telegram

16 людей загинули внаслідок зіткнення вантажівки, що перевозила російських військових, і мікроавтобуса на трасі між тимчасово окупованими Шахтарськом і Торезом Донецької області.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС, База і російські пабліки в Telegram

Дослівно ТАСС: "Вантажівка з військовослужбовцями і мікроавтобус зіткнулися в "ДНР", загинули 16 осіб, ще троє постраждали, повідомили в екстрених службах".

Деталі: Зазначається, що троє постраждалих перебувають у реанімації у важкому стані.

Обставин аварії не повідомляють.  

Російські пабліки публікують фото і відео з місця ДТП.

На них видно, що кабіна військової вантажівки з літерою V буквально увійшла в мікроавтобус, зім'явши маршрутку.

ТАСС зазначає, що серед загиблих водій вантажівки.

Хто інші жертви аварії – не повідомляється, але оскільки кузов вантажівки цілий, а кузов мікроавтобуса зім'ятий, то можна припустити, що загинули пасажири маршрутки.  

Теми: ОРДЛОДТПжертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Путіна оголосили "невдахою року": номінація Politico

фотоПілот Karaya, який відвів несправний літак від Вінниці, став Героєм України

Путін створює умови для затяжної війни в Україні – ISW

ООН задокументувала 441 вбивство цивільних російськими окупантами

Зеленський: Зараз неможливо відновити 100% енергосистеми, але генерацію збільшуємо

Ексдепутата Деркача у США звинуватили у фінансових злочинах, йому загрожує до 30 років за ґратами

Усі новини...
ОРДЛО
Силовики викрили п’ятьох так званих "депутатів" ОРЛО
Кадиров посилює вплив на окупований Донбас – ЦНС
Пєсков каже, що Путін доручив демобілізувати студентів на окупованому Донбасі
Останні новини
12:23
МЗС Росії запевняє, що з "ядеркою" все добре і країна в безпеці
12:02
Міноборони передало на озбрєння ЗСУ систему, стосовно якої триває розслідування НАБУ
11:48
ЗСУ просуваються на Луганщині: скоро будуть добрі новини – Гайдай
11:38
Вчені знайшли найстарішу ДНК, яка показує життя в Гренландії 2 млн років тому
11:34
ВАКС відправив бізнес-партнера Кауфмана під варту із заставою
11:21
Окупанти тримають під вогнем Херсонщину, по Миколаєву вдарили з С-300 - ОВА
11:15
Путіна оголосили "невдахою року": номінація Politico
11:07
Низка західних посадовців звинувачують Туреччину у зриві поставок нафти – ЗМІ
11:06
Посли ЄС схвалили приєднання Хорватії до Шенгену - ЗМІ
11:05
У листопаді суттєво скоротилась кількість небанківських фінансових установ
Усі новини...