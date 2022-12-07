Росіяни обстріляли житлові будинки Херсонщини: двоє загиблих
Середа, 7 грудня 2022, 09:18
Російські окупанти 6 грудня вбили двох мирних жителів деокупованої Херсонщини, ще одна людина отримала поранення.
Джерело: глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Пряма мова: "Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонщини. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.
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Росіяни вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення".
Деталі: Він додав, що через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.
Передісторія: Янушевич повідомляв, що російські окупанти 6 грудня обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки, внаслідок чого загинула одна людина. Згодом Янушевич видалив свій допис.
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