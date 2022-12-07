Росіяни обстріляли житлові будинки Херсонщини: двоє загиблих

Наслідки російського удару по Херсону 6 грудня, скрін з відео пресслужби Херсонської міської ради

Російські окупанти 6 грудня вбили двох мирних жителів деокупованої Херсонщини, ще одна людина отримала поранення.

Джерело: глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Пряма мова: "Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонщини. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

Росіяни вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення".

Деталі: Він додав, що через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Передісторія: Янушевич повідомляв, що російські окупанти 6 грудня обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки, внаслідок чого загинула одна людина. Згодом Янушевич видалив свій допис.