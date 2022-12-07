Окупанти масовано обстрілюють Херсон та область, влучили у будівлю водоканалу, є загиблий – ОВА

За минулу добу окупанти масовано обсрілювали Херсонську область, артилерія загарбників вела вогонь в районах населених пунктів на лінії зіткнення, також був обстріляний Херсон, загинула 1 людина.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Херсонщина: За інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Білогрудове.

Реклама:

Окупанти знову обстріляли Херсон. Влучили в будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки. Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник підприємства. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа — її ліквідували херсонські рятувальники.

У Голопристанській громаді ситуація надскладна. Громада перебуває під постійними обстрілами, є руйнація приватних будівель та квартир, також зруйнована будівля, де перебували працівники екстреної невідкладної допомоги, згоріли три автомобіля швидкої, є постраждалий водій, якому надана медична допомога.

Тривають відновлювальні роботи на території області та в самому Херсоні.

ВІДЕО ДНЯ

Енергетики продовжують відновлювати електропостачання на Херсонщині.

Оператори мобільного зв’язку відновили роботу 93 базових та 3 пересувних станцій на звільненій Херсонщині.

У Херсоні відновлюється централізоване водопостачання, процес підключення абонентів триває.

Житомирщина: сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати, застосувавши безпілотник типу "Шахед".

Силами ППО безпілотник було збито.

Жертв та постраждалих немає.

Сумщина: вночі ворог обстрілював Серединобудську громаду, з території рф здійснено обстріл з САУ м. Середина-Буда, Шосткинського р-ну, 2 приходи. Внаслідок обстрілу пошкоджено два житлових будинки.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Також вночі — обстріл та вибухи на території Серединобудської громади. За попередньою інформацією в результаті обстрілу виникла пожежа в нежитловому будинку. Детальна інформація з’ясовується.

За минулу добу 226 снарядів та мін російський ворог випустив по прикордонню.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Купріянівка, Новотаврічеське, Залізничне, Дорожнянка, Щербаки, Ноаоандріївка, Червоне, Степногірськ, Степове, Кам'янське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Ольгівське, Новоданилівка, Малинівка, Білогір'я, Полтавка, Успенівка, Тимирівка.

Надійшло 39 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

Дніпропетровщину вночі ворог атакував дронами-камікадзе, важкою артилерією і РСЗВ.

Захисники з повітряного командування "Схід" збили усі 8 дронів-камікадзе, які ворог вночі направив на область.

У Нікопольському районі під ворожим обстрілом були Нікополь та Марганецька громада. Люди цілі. У Нікополі пошкоджені до 10 приватних будинків, господарські споруди, газогони, кілька магазинів, кілька офісних будівель і коледж.

Харківщина: під обстрілами окупантів залишається Куп‘янська громада.

У місті Куп’янськ внаслідок артилерійських ударів частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна. Жертв та постраждалих немає.

Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років, госпіталізалована до медичної установи. Пошкоджені дах, вікна житлових будинків, паркани, господарчі споруди.

Вчора у Дворічанській громаді горів будинок. Без постраждалих.

У Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян загинула жінка 43 років.

Луганщина: за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районі Білогорівки.

На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка.

На Лиманському напрямку окупанти обстріляли райони Макіївки, Площанки і Невського.

Миколаївщина: вчора протягом дня 6 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора орієнтовно зафіксовано обстріл за межами одного із населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Донеччина: 3 поранених цивільних за добу. Протягом цієї доби росіяни застосовували артилерію, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", танки, РСЗВ "Град".

Обстріляні населені пункти Північне, Бахмут, Карлівка, Курахове, Краматорськ, Авдіївка, Гостре, Малотаранівка (житловий сектор, пошкоджені житловий сектор, приватні будинки і школа, у якій працював Пункт незламності).