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ВАКС заочно арештував екснардепа БПП Грановського

Валентина РоманенкоСереда, 7 грудня 2022, 11:25
Олександр Грановський. ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному в організації злочинної схеми зловживань на Одеському припортовому заводі екснардепу БПП Олександру Грановському заочне тримання під вартою.

Джерело: пресслужба САП, Центр протидії корупції

Деталі: Запобіжний захід 7 грудня 2022 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк.

Це рішення відкриває шлях для розшуку Грановського через Інтерпол, зазначають у ЦПК. Якщо екснардеп з'явиться на території України, його повинні затримати і доставити до суду протягом 48 годин для обрання запобіжного заходу.
екснардепа Грановського підозрюють в організації схеми на Одеському припортовому заводі, через яку завод недоотримав 93,3 млн грн.

У 2015 році ОПЗ уклав декілька угод з компанією Newscope Estates Ltd. щодо продажу добрив. НАБУ і САП вважають, що ця компанія виконувала роль "прокладки", ОПЗ фактично їм нічого не постачав, а у контрактах навмисно було занижена вартість добрив.

Потім добрива продавалися за ринковою ціною реальним покупцям, при цьому їм напряму відвантажував добрива ОПЗ. Різницю в ціні учасники схеми виводили на пов'язані із ними рахунки.

Два роки тому підозру у цій справі отримали двоє посадовців ОПЗ Кімінчіджі та Чичельницький, власник компанії-учасниці схеми Newscope Estates Ltd Чумак та довірена особа екснардепа Ткаченко. Її Грановський нібито пролобіював на посаду члена правління ОПЗ. Троє підозрюваних (Грановський, Ткаченко та Чумак) давно виїхали з країни та оголошені у розшук.

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Захист наполягав на тому, що Грановський не переховується, а проживає на Кіпрі. На думку захисту, він не набув статусу підозрюваного, а один із ключових доказів обвинувачення (переписки Грановського з icloud) отримані детективами нібито в позапроцесуальний спосіб, а отже є недопустимим доказом.

Адвокати надали експертизи, зроблені на їхнє замовлення. Крім того, захист надав свої висновки аудиторів, зокрема KPMG, які не підтвердили збитки ОПЗ від продажу добрив.

Теми: ГрановськийАнтикорупційний судАнтикорупційна прокуратура
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