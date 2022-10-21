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Грановський отримав підозру від НАБУ за організацію корупційної схеми на ОПЗ

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 жовтня 2022, 18:02
Грановський отримав підозру від НАБУ за організацію корупційної схеми на ОПЗ
фото: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому народному депутату Олександру Грановському за організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн на "Одеському припортовому заводі".

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі).

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Дії особи кваліфікували за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України".

Деталі: Офіційно в НАБУ імені колишнього нардепа не називають, проте у САП УП підтвердили, що йдеться про Грановського.

Слідство встановило, що Грановський організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

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Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ".

Місце перебування Грановського не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї "ОПЗ" недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми. А саме:

  • довіреній особі екснардепа — ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України;
  • заступнику директора АТ "Одеський припортовий завод" — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;
  • начальнику відділу АТ "Одеський припортовий завод" — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;
  • власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук.

 

Передісторія:

  • Грановського під час президентства Петра Порошенка називали "куратором президента в судах та прокуратурі".
  • Журналісти неодноразово фільмували його зустрічі із суддями та прокурорами.
  • У листопаді 2015 року на ОПЗ проводили обшук у рамках розслідування справи про корупцію при продажі заводом британській компанії Newscope Estates Limited карбаміду на 1,63 млрд гривень із 5% знижкою.
  • Тоді у члена правління Одеського припортового заводу Ольги Ткаченко, яку пов'язують із нардепом БПП Олександром Грановським, вилучили телефон.
  • У травні 2016 року Солом'янський суд Києва заборонив НАБУ використовувати Viber-переписку Ткаченко як доказ у кримінальному провадженні.
  • У вересні 2016 року Грановський заявляв, що не зацікавлений в "Одеському припортовому заводі" і не має впливу на його діяльність.

Теми: ГрановськийНАБУкорупція
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