Грановський отримав підозру від НАБУ за організацію корупційної схеми на ОПЗ

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому народному депутату Олександру Грановському за організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн на "Одеському припортовому заводі".

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі).

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Дії особи кваліфікували за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України".

Деталі: Офіційно в НАБУ імені колишнього нардепа не називають, проте у САП УП підтвердили, що йдеться про Грановського.

Слідство встановило, що Грановський організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

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Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ".

Місце перебування Грановського не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї "ОПЗ" недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми. А саме:

довіреній особі екснардепа — ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України;

заступнику директора АТ "Одеський припортовий завод" — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

начальнику відділу АТ "Одеський припортовий завод" — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук.

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