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Зеленський знову зібрав Ставку: розглянули енергетику та протидію окупантам

Станіслав ПогоріловСереда, 7 грудня 2022, 15:17
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: пресслужба ОП

Дослівно: "Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами".

Деталі: Під час засідання розглядались кроки щодо зменшення бойових можливостей військ російських окупантів.

Крім того, учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.

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Теми: Зеленськийвійна
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