Зеленський знову зібрав Ставку: розглянули енергетику та протидію окупантам
Середа, 7 грудня 2022, 14:17
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Джерело: пресслужба ОП
Дослівно: "Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами".
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Деталі: Під час засідання розглядались кроки щодо зменшення бойових можливостей військ російських окупантів.
Крім того, учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.
Передісторія:
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