Зеленський знову зібрав Ставку: розглянули енергетику та протидію окупантам

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: пресслужба ОП

Дослівно: "Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами".

Деталі: Під час засідання розглядались кроки щодо зменшення бойових можливостей військ російських окупантів.

Крім того, учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.

Передісторія:

Вдень 5 грудня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Агрессор випустив понад 7 десятків ракет. Більше 60 з них збила українська ППО.

Укренерго повідомила, що внаслідок чергової масованої атаки РФ по українській енергетиці по всій Україні відбудуться аварійні відключення електроенергії.