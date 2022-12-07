Зеленський знову зібрав Ставку: розглянули енергетику та протидію окупантам

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: пресслужба ОП

Дослівно: "Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами".

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Деталі: Під час засідання розглядались кроки щодо зменшення бойових можливостей військ російських окупантів.

Крім того, учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.

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