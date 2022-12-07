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Путін визнав, що російські війська здають позиції, але "не масово"

"Українська правда"Середа, 7 грудня 2022, 17:41
Фото: РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російські військові інколи залишають свої позиції, але це не є проблемою для Росії.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Путіна

Деталі: Путін заявив, що в Україні "розстрілюють на місці" і проводять "масові розстріли публічно перед строєм".

Пряма мова Путіна: "У нас не тільки нічого подібного нема, а нема таборів, зон, тощо. Це все нісенітниця, фейки.

Є люди, які залишають бойові позиці. Так, таке траплялося. Зараз все менше і менше. У чому проблема? Адже людина, яка потрапляє в зону бойових дій, навіть після підготовки, він не може не переживати відповідних почуттів, які є у нормальної людини".

"Нічого подібного в масовому характері у нас немає".  

Деталі: За словами Путіна, більшість із цих людей, повертається для несення служби добровільно.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • У середу Путін також заявив, що в проведенні додаткової мобілізації в РФ немає смислу, а в Україні начебто перебуває уже 150 тисяч мобілізованих.

Теми: ПутінРосія
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