Путін визнав, що російські війська здають позиції, але "не масово"
Президент Росії Володимир Путін заявив, що російські військові інколи залишають свої позиції, але це не є проблемою для Росії.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Путіна
Деталі: Путін заявив, що в Україні "розстрілюють на місці" і проводять "масові розстріли публічно перед строєм".
Пряма мова Путіна: "У нас не тільки нічого подібного нема, а нема таборів, зон, тощо. Це все нісенітниця, фейки.
Є люди, які залишають бойові позиці. Так, таке траплялося. Зараз все менше і менше. У чому проблема? Адже людина, яка потрапляє в зону бойових дій, навіть після підготовки, він не може не переживати відповідних почуттів, які є у нормальної людини".
"Нічого подібного в масовому характері у нас немає".
Деталі: За словами Путіна, більшість із цих людей, повертається для несення служби добровільно.
Що цьому передувало:
- У середу Путін також заявив, що в проведенні додаткової мобілізації в РФ немає смислу, а в Україні начебто перебуває уже 150 тисяч мобілізованих.