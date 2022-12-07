Путін заявив, що в Україні вже 150 тисяч мобілізованих і додатковий набір "не має смислу"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в проведенні додаткової мобілізації в РФ немає смислу, а в Україні начебто перебуває уже 150 тисяч мобілізованих.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", яке цитує Путіна

Пряма мова Путіна: "Щодо можливої мобілізації, чуток про це. Дивіться, у нас з 300 тисяч мобілізованих 150 тисяч перебувають в зоні проведення операції (так Росія називає війну проти України – ред.). Тобто половина у військах. З цих 150 тисяч половина – 75 тисяч – перебувають безпосередньо в бойових підрозділах. Інші перебувають на других-третіх рубіжах, виконуючи функції військ тероборони, або проходять додаткову підготовку".

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Деталі: За словами Путіна, решта 150 тисяч мобілізованих досі перебувають на полігонах і в навчальних центрах оборони, де "проходять додаткову підготовку".

Пряма мова Путіна: "В цих умовах розмови про якісь додаткові мобілізаційні заходи не мають смислу і необхідності для держави і міноборони на цей час немає ніякої".

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