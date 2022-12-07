Путін заявив, що в Україні вже 150 тисяч мобілізованих і додатковий набір "не має смислу"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в проведенні додаткової мобілізації в РФ немає смислу, а в Україні начебто перебуває уже 150 тисяч мобілізованих.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", яке цитує Путіна

Пряма мова Путіна: "Щодо можливої мобілізації, чуток про це. Дивіться, у нас з 300 тисяч мобілізованих 150 тисяч перебувають в зоні проведення операції (так Росія називає війну проти України – ред.). Тобто половина у військах. З цих 150 тисяч половина – 75 тисяч – перебувають безпосередньо в бойових підрозділах. Інші перебувають на других-третіх рубіжах, виконуючи функції військ тероборони, або проходять додаткову підготовку".

Деталі: За словами Путіна, решта 150 тисяч мобілізованих досі перебувають на полігонах і в навчальних центрах оборони, де "проходять додаткову підготовку".

Пряма мова Путіна: "В цих умовах розмови про якісь додаткові мобілізаційні заходи не мають смислу і необхідності для держави і міноборони на цей час немає ніякої".

Передісторія:

4 листопада Путін заявив, що кількість мобілізованих у РФ сягнула 318 тисяч людей, незважаючи на раніше оголошене обмеження в 300 тисяч.

28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що на територію України відправили 82 тисячі мобілізованих.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про "часткову мобілізацію"в РФ. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч.

ЗМІ дізналися, що в рамках мобілізації в Росії збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб. У Путіна спростували цю інформацію.

Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.