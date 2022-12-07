Путін заявив, що в Україні вже 150 тисяч мобілізованих і додатковий набір "не має смислу"
Президент Росії Володимир Путін заявив, що в проведенні додаткової мобілізації в РФ немає смислу, а в Україні начебто перебуває уже 150 тисяч мобілізованих.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", яке цитує Путіна
Пряма мова Путіна: "Щодо можливої мобілізації, чуток про це. Дивіться, у нас з 300 тисяч мобілізованих 150 тисяч перебувають в зоні проведення операції (так Росія називає війну проти України – ред.). Тобто половина у військах. З цих 150 тисяч половина – 75 тисяч – перебувають безпосередньо в бойових підрозділах. Інші перебувають на других-третіх рубіжах, виконуючи функції військ тероборони, або проходять додаткову підготовку".
Деталі: За словами Путіна, решта 150 тисяч мобілізованих досі перебувають на полігонах і в навчальних центрах оборони, де "проходять додаткову підготовку".
Пряма мова Путіна: "В цих умовах розмови про якісь додаткові мобілізаційні заходи не мають смислу і необхідності для держави і міноборони на цей час немає ніякої".
Передісторія:
- 4 листопада Путін заявив, що кількість мобілізованих у РФ сягнула 318 тисяч людей, незважаючи на раніше оголошене обмеження в 300 тисяч.
- 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що на територію України відправили 82 тисячі мобілізованих.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про "часткову мобілізацію"в РФ. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч.
- ЗМІ дізналися, що в рамках мобілізації в Росії збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб. У Путіна спростували цю інформацію.
- Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.