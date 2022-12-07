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Мер Чернігова дорікнув президенту за зневагу до народу через своє відсторонення

Олена РощінаСереда, 7 грудня 2022, 22:39
Владислав Атрошенко, фото з Facebook

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звинуватив представників Офісу президента у тиску на суд щодо рішення про його відсторонення, він буде оскаржувати його в апеляційній інстанції. 

Джерело: звернення Владислава Атрошенка у Facebook

Пряма мова: "Вельмишановний пане президенте! Сьогодні рішенням однієї людини була перекреслена воля майже 80% чернігівців. 

Чи знайдеться в Україні хоча б одна людина, яка повірить, що суддя Яворівського районного суду Львова (Львівської області – ред.) без тиску та вказівок згори прийняв рішення відсторонити міського голову Чернігова від займаної посади терміном на 1 рік?

Дуже символічно, що сталося це в день місцевого самоврядування України за вказівкою ваших підлеглих. Таким чином ваші підлеглі, пане президенте, яскраво показали, що вони думають про місцеве самоврядування та яке місце відводять демократії та народу України".

Деталі: Атрошенко зазначив, що в країні йде війна – і "місцеве самоврядування стало ще одним фронтом", який захищає сім’ї українців вдома, відбудовує міста і забезпечує їх життєдіяльність. На його думку, підлеглим Зеленського важко це усвідомити.

Мер від імені жителів Чернігова запитав: "Як влада буде дивитись у вічі чернігівцям, які ціною життів своїх рідних зупинили навалу на Київ? Як пояснить людям, що чиновники з Офісу президента зайняті руйнівною політичною війною, поки наші хлопці гинуть на війні справжній? Як розповісти, що поки вся країна воює ЗА свободу та демократію, тут в серці країни чиновники роблять все щоб свободу та демократію знищити".

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Пряма мова: "Пане президенте, якось Ви сказали, що найбільшою помилкою України було безпечне ставлення до Росії. Гіршою помилкою може бути лише зневажливе ставлення до народу України.

Журнал "Тайм" назвав вас та "дух України" людиною року за те, що спонукаєте людей і народи об'єднатися для захисту свободи, за нагадування світові про тендітність демократії. Україна протистоїть зовнішньому ворогу в його спробах знищити нашу свободу. У Ваших силах не дати ворогу внутрішньому знищити демократію".

Деталі: Атрошенко запевнив чернігівців, що він залишається: "Я нікуди не йду". 

Відсторонений мер подаватиме апеляцію – і впевнений: "Вся Україна спостерігатиме за рішенням Апеляційного суду. Політикани програють. А Чернігів переможе. Бо правда завжди перемагає".

Цьому передувало: 7 грудня Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у конфлікті інтересів мера Чернігова Владислава Атрошенка і позбавив його на рік права обіймати посаду міського голови. Таке рішення суд прийняв через те, що Атрошенко доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини.

Теми: Чернігівмісцева владаЗеленськийОфіс президента
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