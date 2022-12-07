Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мер Чернігова дорікнув президенту за зневагу до народу через своє відсторонення

Олена РощінаСереда, 7 грудня 2022, 21:39
Мер Чернігова дорікнув президенту за зневагу до народу через своє відсторонення
Владислав Атрошенко, фото з Facebook

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звинуватив представників Офісу президента у тиску на суд щодо рішення про його відсторонення, він буде оскаржувати його в апеляційній інстанції. 

Джерело: звернення Владислава Атрошенка у Facebook

Пряма мова: "Вельмишановний пане президенте! Сьогодні рішенням однієї людини була перекреслена воля майже 80% чернігівців. 

Реклама:

Чи знайдеться в Україні хоча б одна людина, яка повірить, що суддя Яворівського районного суду Львова (Львівської області – ред.) без тиску та вказівок згори прийняв рішення відсторонити міського голову Чернігова від займаної посади терміном на 1 рік?

Дуже символічно, що сталося це в день місцевого самоврядування України за вказівкою ваших підлеглих. Таким чином ваші підлеглі, пане президенте, яскраво показали, що вони думають про місцеве самоврядування та яке місце відводять демократії та народу України".

Деталі: Атрошенко зазначив, що в країні йде війна – і "місцеве самоврядування стало ще одним фронтом", який захищає сім’ї українців вдома, відбудовує міста і забезпечує їх життєдіяльність. На його думку, підлеглим Зеленського важко це усвідомити.

ВІДЕО ДНЯ

Мер від імені жителів Чернігова запитав: "Як влада буде дивитись у вічі чернігівцям, які ціною життів своїх рідних зупинили навалу на Київ? Як пояснить людям, що чиновники з Офісу президента зайняті руйнівною політичною війною, поки наші хлопці гинуть на війні справжній? Як розповісти, що поки вся країна воює ЗА свободу та демократію, тут в серці країни чиновники роблять все щоб свободу та демократію знищити".

Пряма мова: "Пане президенте, якось Ви сказали, що найбільшою помилкою України було безпечне ставлення до Росії. Гіршою помилкою може бути лише зневажливе ставлення до народу України.

Журнал "Тайм" назвав вас та "дух України" людиною року за те, що спонукаєте людей і народи об'єднатися для захисту свободи, за нагадування світові про тендітність демократії. Україна протистоїть зовнішньому ворогу в його спробах знищити нашу свободу. У Ваших силах не дати ворогу внутрішньому знищити демократію".

Деталі: Атрошенко запевнив чернігівців, що він залишається: "Я нікуди не йду". 

Відсторонений мер подаватиме апеляцію – і впевнений: "Вся Україна спостерігатиме за рішенням Апеляційного суду. Політикани програють. А Чернігів переможе. Бо правда завжди перемагає".

Цьому передувало: 7 грудня Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у конфлікті інтересів мера Чернігова Владислава Атрошенка і позбавив його на рік права обіймати посаду міського голови. Таке рішення суд прийняв через те, що Атрошенко доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини.

Теми: Чернігівмісцева владаЗеленськийОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Чернігів
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові
Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 156, рятувальну операцію завершили
Боррель про атаку РФ на Чернігів: Боягузливий удар по цивільних
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: