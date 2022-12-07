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Суд на рік позбавив посади мера Чернігова Атрошенка

Альона Мазуренко Середа, 7 грудня 2022, 18:07
фото: ФБ Атрошенка

Яворівський районний суд Львова визнав винним у конфлікті інтересів мера Чернігова Владислава Атрошенка і позбавив його на рік права обіймати посаду міського голови. Таке рішення суд прийняв через те, що Атрошенко доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини.

Джерело: НАЗК, ДБР

Деталі: За протоколом НАЗК у серпні 2022 року міський голова Чернігова дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон.

У відомстві вважають, що чиновник "діяв в умовах конфлікту інтересів", адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків.

При цьому водію мера оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, у тому числі і на бензин.

Крім того, дружина Атрошенка 5 березня покинула територію України через "Шегині" за кермом службового автомобіля мера Чернігова Toyota Camry.

У ДБР щодо цього повідомили, що дружина Атрошенка впродовж 3 місяців використовувала машину не за цільовим призначенням у той час, коли бюджет Чернігова сплачував лізингові платежі за цю ж автівку.

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Атрошенку інкримінували ст.172-7 кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Також суд оштрафував його на 6,8 тис. грн.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в середу 7 грудня.

Нагадаємо:

  • У вересні НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів та про корупцію щодо Атрошенка. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Атрошенко використовував службовий автомобіль в інтересах своєї сім'ї. При цьому було використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.
  • Водночас, петиція на сайті президента з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути президент.
  • 2 липня меру Чернігова Владиславу Атрошенку вдруге не дозволили перетнути кордон. Він збирався взяти участь у конференції з відновлення України, що мала відбутися 4 липня у Швейцарії.
  • Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув меру Чернігова, що місто обійдеться і без нього.
  • Атрошенко заявив, що підлеглі президента намагаються усунути його від управління містом і попросив Володимира Зеленського втрутитися у цю ситуацію.

Теми: Чернігівмісцева владасуд
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