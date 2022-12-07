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Ексдепутата Деркача у США звинуватили у фінансових злочинах, йому загрожує до 30 років за ґратами

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 21:44
Ексдепутата Деркача у США звинуватили у фінансових злочинах, йому загрожує до 30 років за ґратами
Андрій Деркач, фото Петра Журавля з wikipedia

Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні оприлюднив обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у низці фінансових злочинів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Звинувачення, перелічені в сімох пунктах, стосуються змови з метою банківського шахрайства та відмивання грошей, а також відмивання грошей у зв'язку з купівлею та утриманням нерухомості всупереч санкціям США.

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Як стверджується в обвинувальному висновку, починаючи з 2013 року, Деркач зі спільником розробив схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Гіллз, приховуючи свою участь у транзакціях від американських фінансових установ.

Деркач скористався послугами корпоративного номінального власника, багаторівневою структурою підставних компаній у Каліфорнії, а також численними банківськими та брокерськими рахунками в США.

Через них він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно 3,92 мільйона доларів США із закордонних рахунків у Латвії та Швейцарії, що належали компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах.

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Потім ці гроші були використані для виплати 3,2 мільйона доларів США готівкою на ім'я юридичної особи, створеної номінальним власником, а решта – покладена на брокерський рахунок, відкритий на користь Деркача, і використані для оплати витрат кондомініуму, зокрема податків і комунальні послуги.

Паралельно з розслідуванням дій Деркача було розпочато процедуру цивільної конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які він контролює.

У разі визнання провини ексдепутату загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 30 років.

Андрій Деркач із 1998 року майже безперервно (за винятком 2006-2007 років) був депутатом Верховної Ради України від "Партії регіонів", а потім як позафракційний. Він став відомим своїми інформаційними операціями, спрямованими на зрив європейської інтеграції України та відносин зі США.

Серед іншого, у 2016 році саме Деркач вніс скандальну поправку до бюджету, яка відтерміновувала запровадження електронного декларування попри вимоги ЄС. У 2020 році він стояв за кампанією зі зливу телефонних переговорів керівництва України й США, яка мала довести нібито втручання тодішнього віцепрезидента Джо Байдена у внутрішні справи України.

У вересні 2020 року Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США наклало на Деркача та кілька підконтрольних йому компаній санкції як "активного російського агента", що втручався у президентські вибори у США. У січні 2021 року Мінфін США наклав повторні санкції на Деркача.

В обґрунтуванні санкцій вказувалося, що контррозвідка США вважає Деркача проросійським депутатом українського парламенту. А публікацію записів розмов між Петром Порошенком і Джо Байденом – спробою вплинути на результати американського волевиявлення.

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Теми: Верховна РадаСШАкримінал
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