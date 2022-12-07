Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У результаті обстрілу росіянами Курахового на Донеччині загинули 10 людей – Зеленський

Олександр ШумілінСереда, 7 грудня 2022, 22:05
У результаті обстрілу росіянами Курахового на Донеччині загинули 10 людей – Зеленський
НАСЛІДКИ УДАРУ ПО МІСТУ КУРАХОВЕ НА ДОНЕЧЧИНІ 7 ГРУДНЯ, ФОТО З TELEGRAM КИРИЛА ТИМОШЕНКА

В результаті обстрілу армією РФ міста Курахове Донецької області загинули 10 людей.  

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ж (7 грудня – ред.) російська армія завдала удару по Кураховому. Саме по мирних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку.

Реклама:

В переліку загиблих станом на зараз 10 людей. Багато поранених".

Що цьому передувало:

  • Російські військові вдень 7 грудня завдали ударів по ринку, автостанції, заправках та житлових будинках міста Курахове на Донеччині, тоді повідомлялося про 8 загиблих.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Зеленський
Освітня "Мрія" – Зеленський презентував застосунок для школярів
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: