У результаті обстрілу росіянами Курахового на Донеччині загинули 10 людей – Зеленський
Середа, 7 грудня 2022, 22:05
В результаті обстрілу армією РФ міста Курахове Донецької області загинули 10 людей.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ж (7 грудня – ред.) російська армія завдала удару по Кураховому. Саме по мирних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку.
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В переліку загиблих станом на зараз 10 людей. Багато поранених".
Що цьому передувало:
- Російські військові вдень 7 грудня завдали ударів по ринку, автостанції, заправках та житлових будинках міста Курахове на Донеччині, тоді повідомлялося про 8 загиблих.
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