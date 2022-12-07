У результаті обстрілу росіянами Курахового на Донеччині загинули 10 людей – Зеленський

НАСЛІДКИ УДАРУ ПО МІСТУ КУРАХОВЕ НА ДОНЕЧЧИНІ 7 ГРУДНЯ, ФОТО З TELEGRAM КИРИЛА ТИМОШЕНКА

В результаті обстрілу армією РФ міста Курахове Донецької області загинули 10 людей.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ж (7 грудня – ред.) російська армія завдала удару по Кураховому. Саме по мирних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку.

В переліку загиблих станом на зараз 10 людей. Багато поранених".

Що цьому передувало: