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У результаті обстрілу росіянами Курахового на Донеччині загинули 10 людей – Зеленський

Олександр ШумілінСереда, 7 грудня 2022, 23:05
НАСЛІДКИ УДАРУ ПО МІСТУ КУРАХОВЕ НА ДОНЕЧЧИНІ 7 ГРУДНЯ, ФОТО З TELEGRAM КИРИЛА ТИМОШЕНКА

В результаті обстрілу армією РФ міста Курахове Донецької області загинули 10 людей.  

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ж (7 грудня – ред.) російська армія завдала удару по Кураховому. Саме по мирних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку.

В переліку загиблих станом на зараз 10 людей. Багато поранених".

Що цьому передувало:

  • Російські військові вдень 7 грудня завдали ударів по ринку, автостанції, заправках та житлових будинках міста Курахове на Донеччині, тоді повідомлялося про 8 загиблих.

Теми: ЗеленськийДонецька областьвійна
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