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На Луганщині цивільних хворих виганяють з лікарень, щоб звільнити місця для поранених окупантів – ЦНС

"Українська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 00:57
На Луганщині цивільних хворих виганяють з лікарень, щоб звільнити місця для поранених окупантів – ЦНС
Ілюстративне фото Getty Images

На окупованій Луганщині лікарі примусово виписують цивільних хворих, які ще не закінчили лікування, а їхні місця займають поранені російські військовослужбовці.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Люди зі складними травмами, навіть, хто підірвався на російських мінах, мусять звільнити місця для російських військових. Кількість важкопоранених росіян зростає й окупанти не мають місць, де їх розмістити. Тому так звана влада псевдореспублік вирішила знайти вільні місця, "виписуючи" цивільних хворих".

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Що цьому передувало: Російські військові вивезли всю техніку з лікарень та пожежної частини у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області. 

Теми: окупаціяЛуганська областьвійна
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