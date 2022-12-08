На Луганщині цивільних хворих виганяють з лікарень, щоб звільнити місця для поранених окупантів – ЦНС

На окупованій Луганщині лікарі примусово виписують цивільних хворих, які ще не закінчили лікування, а їхні місця займають поранені російські військовослужбовці.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Люди зі складними травмами, навіть, хто підірвався на російських мінах, мусять звільнити місця для російських військових. Кількість важкопоранених росіян зростає й окупанти не мають місць, де їх розмістити. Тому так звана влада псевдореспублік вирішила знайти вільні місця, "виписуючи" цивільних хворих".

Що цьому передувало: Російські військові вивезли всю техніку з лікарень та пожежної частини у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.