Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією видання Politico.

Джерело: Politico

Дослівно: "Лише погляньте, як європейські лідери, які перемагають на виборах, біжать до Києва, щоб сфотографуватися з урочистим 44-річним чоловіком у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Стояти поруч з ним – ось як політики прагнуть, щоб їх бачили.

Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною – в це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його комунікативні навички були ключовими. Його риторика чітко вказує на зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо Берліну і Парижу – в те, що Москва може бути партнером".

Деталі: До рейтингу найвпливовіших людей Європи, який очолив Зеленський, видання включило 28 осіб: 18 чоловіків та 10 жінок.

Рівно половину місць у списку Politico займають політики, решту 14 – дипломати, економісти, освітяни і кліматологи.

Видання склало список на основі експертних знань та уявлень своїх журналістів, а також впливових людей, з якими вони спілкуються.

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Минулого року рейтинг Politico очолив Маріо Драгі. На той час він був прем’єр-міністром Італії.

Що цьому передувало: Американський журнал Time назвав Володимира Зеленського та "дух України" символом 2022 року.