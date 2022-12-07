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Зеленський і "дух України" стали символом року за версією Time

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 грудня 2022, 15:08
Обкладинка Time, Володимир Зеленський та "дух України"

Американський журнал Time назвав президента Володимира Зеленського та "дух України" символом 2022 року.

Джерело: Time

Дослівно: "У своєму житті багато українців хапали будь-яку зброю, яку могли знайти, і бігли захищати свої міста від загарбників, озброєних танками та ударними гелікоптерами.

Успіх Зеленського як військового лідера ґрунтується на тому, що мужність є заразною. Це (мужність - ред.) поширилося серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент "застряг" (лишився в Києві - ред.). Якщо це здається природним для лідера під час кризи, подумайте про історичний прецедент".

Деталі: Зокрема, Time згадує експрезидента України Віктора Януковича, який втік з Києва у 2014 році і досі проживає в Росії.

Що цьому передувало: 5 грудня президента України Володимира Зеленського визнали людиною року за версією Financial Times.

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Теми: ЗеленськийЗМІукраїнці
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