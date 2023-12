Зеленський і "дух України" стали символом року за версією Time

Американський журнал Time назвав президента Володимира Зеленського та "дух України" символом 2022 року.

Дослівно: "У своєму житті багато українців хапали будь-яку зброю, яку могли знайти, і бігли захищати свої міста від загарбників, озброєних танками та ударними гелікоптерами.

Успіх Зеленського як військового лідера ґрунтується на тому, що мужність є заразною. Це (мужність - ред.) поширилося серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент "застряг" (лишився в Києві - ред.). Якщо це здається природним для лідера під час кризи, подумайте про історичний прецедент".

Деталі: Зокрема, Time згадує експрезидента України Віктора Януковича, який втік з Києва у 2014 році і досі проживає в Росії.

