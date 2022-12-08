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Пілот Karaya, який відвів несправний літак від Вінниці, став Героєм України

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 грудня 2022, 10:18
Вадим Ворошилов, фото: Instagram

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому льотчику Вадиму Ворошилову з позивним "Karaya", який збивав над Вінниччиною дрони-камікадзе "Shahed-136" та відвів свій пошкоджений літак він населеного пункту.

Джерело: указ Зеленського

Дослівно: "Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору".

 

Деталі: Згідно указу, Ворошилов нагороджений "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".

 

Оновлено: Командування Повітряних сил оприлюднило розповідь про героїчного льотчика.

Що було раніше: 12 жовтня  "Karaya" знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

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"На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ!", - написав льотчик пізніше в Instagram.

Тоді ж командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України".

Теми: війнаУкраїнаРосія
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