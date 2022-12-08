Пілот Karaya, який відвів несправний літак від Вінниці, став Героєм України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому льотчику Вадиму Ворошилову з позивним "Karaya", який збивав над Вінниччиною дрони-камікадзе "Shahed-136" та відвів свій пошкоджений літак він населеного пункту.

Джерело: указ Зеленського

Дослівно: "Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору".

Реклама:

Деталі: Згідно указу, Ворошилов нагороджений "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".

Оновлено: Командування Повітряних сил оприлюднило розповідь про героїчного льотчика.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 12 жовтня "Karaya" знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

"На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ!", - написав льотчик пізніше в Instagram.

Тоді ж командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України".