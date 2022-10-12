Український пілот, який збив 5 дронів та 2 крилаті ракети, катапультувався на Вінниччині
12 жовтня близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил. Льотчик успішно катапультувався, почувається добре.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ
Деталі: Зазначається, що льотчик виконував бойове завдання зі знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".
У середу пілот знищив п’ять "шахедів": три – на півдні України і два – над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.
Дослівно: "Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці, і… катапультувався.
Причини аварії встановлюються.
Командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України".