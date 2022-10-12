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Український пілот, який збив 5 дронів та 2 крилаті ракети, катапультувався на Вінниччині

Валентина РоманенкоСереда, 12 жовтня 2022, 23:27
ілюстрація Повітряних сил

12 жовтня близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил. Льотчик успішно катапультувався, почувається добре.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Зазначається, що льотчик виконував бойове завдання зі знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".

У середу пілот знищив п’ять "шахедів": три – на півдні України і два – над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.

Дослівно: "Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці, і… катапультувався.

Причини аварії встановлюються.

Командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України".

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Теми: Повітряні сили ЗСУ
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