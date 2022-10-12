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Український пілот, який збив 5 дронів та 2 крилаті ракети, катапультувався на Вінниччині

Валентина РоманенкоСереда, 12 жовтня 2022, 23:27
Український пілот, який збив 5 дронів та 2 крилаті ракети, катапультувався на Вінниччині
ілюстрація Повітряних сил

12 жовтня близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил. Льотчик успішно катапультувався, почувається добре.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Зазначається, що льотчик виконував бойове завдання зі знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".

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У середу пілот знищив п’ять "шахедів": три – на півдні України і два – над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.

Дослівно: "Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці, і… катапультувався.

Причини аварії встановлюються.

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Теми: Повітряні сили ЗСУ
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