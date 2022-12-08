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Міноборони передало на озброєння ЗСУ систему, стосовно якої триває розслідування НАБУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 11:02
Міноборони передало на озброєння ЗСУ систему, стосовно якої триває розслідування НАБУ
фото Армія Inform

Міністр оборони Олексій Резніков розпорядився взяти на озброєння Збройних сил України автоматизовану систему управління військами стратегічного рівня "Дзвін", стосовно якої НАБУ веде розслідування.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Завершено важливий етап у сфері впровадження автоматизованих систем управління військами.

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6 грудня 2022 року я підписав наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР "Дзвін-АС").

Вийшов своєрідний подарунок до Дня Збройних сил України. Адже наші військові надзвичайно зацікавлені в АСУ стратегічного рівня і давно чекають її повноцінного розгортання".

Деталі: Міністр запевняє, що ця система навесні 2022 року успішно пройшла відомчі випробування, а згодом – державні.

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"Наразі усі формальні процедури завершено, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і буде працювати в інтересах Збройних Сил. Далі Генштаб буде приймати рішення щодо параметрів масштабування даної АСУ", - додав очільник Міноборони.

Водночас ще в кінці листопада народний депутат Ярослав Юрчишин повідомляв, що детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують кримінальне провадження щодо виконання дослідно-конструкторських робіт "Дзвін-АС".

За словами нардепа, Антикорупційне бюро розслідує "цілий "букет" статей кримінального кодексу, вчинених під час виконання ДКР "Дзвін-АС": розтрату в особливо великих розмірах, недбале ставлення до військової служби, перевищення владних повноважень, в тому числі - військовими особами.

Юрчишин наголошував, що розгортання в армії системи, яка фігурує в розслідуванні НАБУ, "у найбільш відповідальний момент війни може призвести до фатальних наслідків".

Що передувало: Оборудки із системою автоматизованого управління військом викрили розслідувачі програми Bihus Info. За інформацією журналістського розслідування, на цю систему в Міноборони витратили 4 роки і 600 млн грн.

Теми: МіноборониарміяНАБУ
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