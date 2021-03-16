Військові витратили 600 млн на непридатну систему управління армією - ЗМІ

Українські військові витратили 600 мільйонів на систему управління армією, яка може бути непридатною.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: У 2016 році військові замовили ТОВ "Еверест Лімітед" систему управління збройними силами. На розробку витратили 4 роки і 600 млн грн бюджетних коштів. Але аудит виявив у "Дзвоні", саме таку назву отримала система, таку кількість вад і проблем, що його впровадження в армії може виявитися взагалі недоцільним і неможливим, вказують журналісти.

Відповідно до контракту, "Еверест" мав виконати дослідно-конструкторську роботу "Дзвін-АС". Її суть полягала у створенні автоматизованої системи центру оперативного керівництва ЗСУ. Простими словами – системи управління військом. По фіналу "Еверест" мав зробити дві основні речі: написати спеціалізований військовий софт і обладнати кілька пунктів управління (штабів і машин) технікою, на якій цей софт працює.

Зазначається, що до "Дзвону" компанія "Еверест" подібного програмного забезпечення не розробляла, її основним видом діяльності була торгівля комп’ютерами, приладдям і готовим софтом. Тому спочатку навіть саме Міноборони дало висновок, що компанія роботу виконати не спроможна. Але за кілька тижнів різко передумали – якщо "Еверест" залучить співвиконавців, то можна, і контракт таки підписали.

Робота над проектом тривала 4 роки, за цей час кошторис зростав, адже замовник з підрядником постійно змінювали план і обсяг робіт.

Влітку 2020 року, за кілька місяців до здачі проєкту, СБУ ініціювало аудиторську перевірку, спочатку фінансову, а потім восени – комплексний аудит по проекту в цілому.

Загальний висновок аудиту такий: софт – не відповідає поставленому завданню, відтак подальше використання "Дзвону" може бути взагалі недоцільним, а закупівля аж 12 комплексів нічим не обґрунтована, тож відповідно переплата в 255 мільйонів могла взагалі бути зайвою.

"Дзвін" несумісний із аналогічними системами країн-членів НАТО.

За даними журналістів, аудитом встановлено конкретний перелік осіб, які приймали рішення по проекту і підписували відповідні документи. Офіційно замовником виступало Міноборони, воно ж платило гроші по контракту. Однак від початку керували проектом чиновники Генштабу.

Підписав контракт з компанією без досвіду розробки таких систем – генерал Володимир Рапко, тодішній начальник військ зв’язку ГШ ЗСУ. Ідея потроїти кількість комплектів і роздути кошторис на зайві 255 млн грн походить із доповіді, яку підготували в Управлінні розвитку автоматизації (тоді під командуванням полковника Віктора Артиховича), доповів її в Генштабі замначальника ГШ ЗСУ генерал Радіон Тимошенко, а погодив – тодішній начальник ГШ ЗСУ Віктор Муженко.

Також підписи Рапка й Артиховича стоять під Актами прийому робіт по всіх етапах розробки "Дзвону" (проект виконували, здавали й приймали поетапно). На всіх окрім останнього, оскільки останній – зірвався.

Паралельно до аудиту в жовтні 2020 року підійшли строки здачі проєкту в цілому. До комісії з прийому етапу вперше увійшли кілька програмістів зі спеціалізованої айтішної спецчастини ЗСУ (Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління Збройних Сил, створений на основі волонтерського проекту "Аеророзвідка").

Виявивши цілу низку проблем і недоліків, вони відмовилися підписувати загальний протокол і склали окремі думки. Через це процес прийому зірвався і питання стало на гальма на цілих півроку. "Еверест" уже подав до суду з вимогою прийняти роботу.

Зазначається, що у Генштабі запит журналістів про коментар проігнорували. У Міноборони зазначили, що передали матеріали аудиту в ДБР і не можуть прийняти рішення по "Дзвону", доки не завершиться слідство (за даними Bihus.Info наразі в Бюро щонайменше два кримінальні провадження по "Дзвону").

Що ж до "Евересту", то директор фірми Володимир Пастухов то призначав журналістам зустріч, то скасовував, зрештою компанія прислала письмову відповідь, загальний зміст якої зводиться до того, що інформація про недоліки системи не відповідає дійсності. Поговорити про "Дзвін" детальніше Пастухов відмовився.