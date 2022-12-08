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МЗС Росії заявило, що ядерна тріада РФ перебуває "на високому рівні"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 12:23
РАКЕТА 15А18М, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ MILITARYRUSSIA

Заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков запевнив росіян, що ядерна тріада РФ перебуває "на високому рівні", тож безпеку країни забезпечено. 

Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Рябкова в ефірі телеканалу "Россия-24".

Пряма мова: "Ми пройшли значний шлях у плані модернізації стратегічної ядерної тріади, наші сили ядерного стримування перебувають на високому рівні, це визнають і наші супротивники, тож безпеку (Росії - ред.) забезпечено, і забезпечено в усіх компонентах - як у ядерному, так і в неядерному".

Деталі: Рябков також стверджує, що новий оборонний бюджет США на 2023 рік не впливає на "рішучість і твердість" Росії у відстоюванні власних інтересів. 

Довідково: Ядерною тріадою називають стратегічні наступальні збройні сили, що включають три компоненти: стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці.

Що цьому передувало: 

  • У вересні міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що у ядерного арсеналу Росії міг давно спливти термін придатності – якщо "натиснути на кнопку, це може бахнути прямо там".

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Теми: Росіяядерна зброяМЗС
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