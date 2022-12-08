МЗС Росії заявило, що ядерна тріада РФ перебуває "на високому рівні"
Заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков запевнив росіян, що ядерна тріада РФ перебуває "на високому рівні", тож безпеку країни забезпечено.
Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Рябкова в ефірі телеканалу "Россия-24".
Пряма мова: "Ми пройшли значний шлях у плані модернізації стратегічної ядерної тріади, наші сили ядерного стримування перебувають на високому рівні, це визнають і наші супротивники, тож безпеку (Росії - ред.) забезпечено, і забезпечено в усіх компонентах - як у ядерному, так і в неядерному".
Деталі: Рябков також стверджує, що новий оборонний бюджет США на 2023 рік не впливає на "рішучість і твердість" Росії у відстоюванні власних інтересів.
Довідково: Ядерною тріадою називають стратегічні наступальні збройні сили, що включають три компоненти: стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці.
Що цьому передувало:
- У вересні міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що у ядерного арсеналу Росії міг давно спливти термін придатності – якщо "натиснути на кнопку, це може бахнути прямо там".