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"Може бахнути прямо там": стан ядерної зброї РФ викликає питання – Резніков

"Українська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 11:40
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що у ядерного арсеналу Росії міг давно спливти термін придатності – якщо "натиснути на кнопку, це може бахнути прямо там".

Джерело: Резніков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психане. Скільки це у відсотках? Я не беруся сказати. Чи залишилися в них носії? Так, залишилися. Його можна донести і "Іскандерами", і "Калібрами", і літаками. Якої воно якості і стану – у мене питання".

Деталі: Зокрема, Резніков припустив, що у ядерної зброї Росії міг давно спливти термін придатності. 

Пряма мова: "Якось я спілкувався з другим президентом Леонідом Кучмою, який завершував уже передачу Росії ядерної зброї. Він нагадав, що, навіть якби цей ядерний потенціал не віддали, 1997 року в нього закінчувався термін придатності. Його все одно треба було списувати й утилізувати. Ми його весь віддали в Росію. Тому питання: а в якому стані цей мотлох в Росії?". 

Деталі: Він додав, що українські ракети "Сатана" в РФ усе ще є на озброєнні, і неясно, хто їх обслуговує, за якими документами і "скільки років цим інженерам". 

"Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути просто там", – підсумував Резніков.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 25 вересня Володимир Зеленський заявив, що не вважає "блефом" слова Володимира Путіна про застосування ядерної зброї, однак додав, що "ядерних погроз" буде ще багато.

Передісторія: 

  • 27 вересня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія може безкарно завдати ядерного удару по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь.
  • Раніше Володимир Зеленський сказав, що погрози Росії щодо застосування ядерної зброї доводять, що РФ не має права володіти ядерною зброєю.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.

Теми: Резніковядерна зброяРосіяМіноборони
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