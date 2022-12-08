Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України – глава МЗС

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 20:04
Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України – глава МЗС
прапор Словаччини, ілюстративне фото Pixabay

Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер оголосив, що його держава розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів для потреб України.

Про це Качер сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою під час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда".

"Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виробляли снаряди великого калібру – 120, 155 міліметрів. Ми маємо потужності для цих калібрів – почасти державні, почасти приватні. Треба запустити ці потужності, щоб вони почали виробляти 155 мм для гаубиць. І це найперший наш пріоритет", – зазначив він.

Реклама:

Раніше глава словацького МЗС повідомив про схвалення нового пакета військової допомоги для України, до якого входять боєзапас великого калібру й для винищувачів, теплі речі та інше спорядження. Також Словаччина, за його словами, продовжить гуманітарну допомогу Україні, щоб українці легше могли перезимувати.

За даними ЗМІ, НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка.

Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України.

ВІДЕО ДНЯ

Ці дискусії відбуваються на тлі повідомлень про все більшу нестачу озброєння, яку західні держави можуть передати Україні – адже сторони використовують зброю й боєприпаси темпами, небаченими з часів Другої світової війни.

Теми: Словаччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Словаччина
"Нова пошта" анонсувала відкриття відділення в Словаччині
Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною зранку не працював: проблеми зі світлом
Розкрадання мільйонів на закупівлі ПЛР-тестів: зі Словаччини екстрадували підозрюваного
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: