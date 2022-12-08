Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України – глава МЗС

Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер оголосив, що його держава розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів для потреб України.

Про це Качер сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою під час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда".

"Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виробляли снаряди великого калібру – 120, 155 міліметрів. Ми маємо потужності для цих калібрів – почасти державні, почасти приватні. Треба запустити ці потужності, щоб вони почали виробляти 155 мм для гаубиць. І це найперший наш пріоритет", – зазначив він.

Раніше глава словацького МЗС повідомив про схвалення нового пакета військової допомоги для України, до якого входять боєзапас великого калібру й для винищувачів, теплі речі та інше спорядження. Також Словаччина, за його словами, продовжить гуманітарну допомогу Україні, щоб українці легше могли перезимувати.

За даними ЗМІ, НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка.

Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України.

Ці дискусії відбуваються на тлі повідомлень про все більшу нестачу озброєння, яку західні держави можуть передати Україні – адже сторони використовують зброю й боєприпаси темпами, небаченими з часів Другої світової війни.