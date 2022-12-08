Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України – глава МЗС

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 21:04
прапор Словаччини, ілюстративне фото Pixabay

Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер оголосив, що його держава розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів для потреб України.

Про це Качер сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою під час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда".

"Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виробляли снаряди великого калібру – 120, 155 міліметрів. Ми маємо потужності для цих калібрів – почасти державні, почасти приватні. Треба запустити ці потужності, щоб вони почали виробляти 155 мм для гаубиць. І це найперший наш пріоритет", – зазначив він.

Раніше глава словацького МЗС повідомив про схвалення нового пакета військової допомоги для України, до якого входять боєзапас великого калібру й для винищувачів, теплі речі та інше спорядження. Також Словаччина, за його словами, продовжить гуманітарну допомогу Україні, щоб українці легше могли перезимувати.

За даними ЗМІ, НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка.

Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України.

Ці дискусії відбуваються на тлі повідомлень про все більшу нестачу озброєння, яку західні держави можуть передати Україні – адже сторони використовують зброю й боєприпаси темпами, небаченими з часів Другої світової війни.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Словаччиназброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЧвертьфінал ЧС-22: серії пенальті в обох матчах, сенсаційний виліт Бразилії

Столтенберг боїться, що війна в Україні може перерости у війну між НАТО й Росією

США наклали санкції на голову українського ОАСК

Сунак пообіцяв Зеленському нові засоби ППО найближчими тижнями

У Києві запровадили нові графіки відключень, на черзі ще дві області – ДТЕК

фотоПідозрілі молодики, зброя й агітки: що знайшла СБУ на об’єктах УПЦ МП

Усі новини...
Словаччина
Уряд Словаччини затвердив новий пакет військової допомоги Україні
Словаччина планує передати Україні близько 300 електрогенераторів
"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює сполучення зі Словаччиною
Останні новини
23:58
Заступник генсека ООН збирається в Україну для аналізу гуманітарної ситуації 
23:55
відеоЧвертьфінал ЧС-22: серії пенальті в обох матчах, сенсаційний виліт Бразилії
23:52
Парламент Греції заборонив шпигунські програми після скандалу з прослуховуванням топ-чиновників
23:38
Іранська підтримка російського війська зросте у найближчі місяці – Білий дім
23:15
Посли G7 відреагували на відставку суддів КСУ: перед призначенням нових – ухваліть реформу
22:59
Столтенберг боїться, що війна в Україні може перерости у війну між НАТО й Росією
22:53
Росіяни завдали ракетний удар по Сумщині
22:42
Єрмак сказав журналістам із Ватикану, чого чекає від Папи Франциска
22:33
Віцепрезидентку Європарламенту арештували у справі про незаконний лобізм Катару – AFP
22:27
Норвегія вчетверте з лютого дозволила РФ ввезти деякі товари на Шпіцберген попри санкції
Усі новини...