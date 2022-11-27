NYT: В Україні за день використовують стільки артилерії, як в Афганістані за місяць

Росія й Україна використовують зброю й боєприпаси темпами, небаченими з часів Другої світової війни, союзники шукають способи поповнити запаси для України, наявність зброї може стати вирішальною в нинішній війні.

Джерело: "The New York Times"

Деталі: Американське видання зазначає, що після розпаду СРСР європейські країни різко скоротили свої оборонні бюджети, армії і арсенали.

Тепер війна в Україні поглинає скромні запаси артилерії, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони того, що дехто в НАТО називає європейськими "арміями бонсай". Навіть США мають лише обмежені запаси зброї, яку хочуть і потребують українці, і Вашингтон не бажає відтягувати ключові види озброєнь від Тайваню та Кореї.

Дослівно NYT: "Зараз, через дев'ять місяців війни, фундаментальна неготовність Заходу спричинила шалену гонитву за тим, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно, одночасно поповнюючи запаси НАТО.

Оскільки обидві сторони спалюють зброю і боєприпаси темпами, небаченими з часів Другої світової війни, змагання за утримання арсеналів на належному рівні стало критичним фронтом, який може виявитися вирішальним для зусиль України.

За словами офіційних представників НАТО, кількість артилерії, яка використовується, вражає уяву. В Афганістані сили НАТО могли випускати навіть 300 артилерійських снарядів на день і не турбуватися про протиповітряну оборону. Але Україна може випускати тисячі снарядів щодня і залишається у відчаї від протиповітряної оборони проти російських ракет і іранських безпілотників".

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Деталі: Камілла Гранд, експерт з питань оборони Європейської ради з міжнародних відносин, яка донедавна була помічником генсека НАТО з питань оборонних інвестицій, каже: "День в Україні – це місяць або більше в Афганістані".

Високопоставлений чиновник НАТО заявив, що минулого літа на Донбасі українці випускали від 6 000 до 7 000 артилерійських снарядів щодня, а росіяни – від 40 000 до 50 000 снарядів на день. Для порівняння: США виробляють лише 15 000 снарядів щомісяця.

Захід намагається знайти все більш дефіцитне обладнання та боєприпаси радянських часів, які Україна може використовувати зараз, включаючи ракети ППО С-300, танки Т-72 і особливо артилерійські снаряди радянського калібру.

Захід також намагається знайти альтернативні системи, навіть якщо вони старіші, щоб замінити запаси дорогих зенітних ракет і протитанкових ракетних комплексів Javelin, що скорочуються.

Навіть обговорюється можливість інвестування НАТО в старі заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України, зазначає видання.

Країни НАТО надали Україні деяку сучасну західну артилерію, яка використовує 155-мм снаряди стандарту НАТО, але з цим також є нюанси.

У росіян теж є проблеми з поповненням запасів. Зараз вони використовують менше артилерійських снарядів, але у них їх багато, навіть якщо деякі з них старі і менш надійні. Москва також намагається нарощувати військове виробництво і, як повідомляється, прагне купувати ракети у Північної Кореї і більше дешевих безпілотників у Ірану.

NYT зазначає, що загалом країни НАТО надали Україні озброєння на суму близько 40 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює річному оборонному бюджету Франції.

Один із чиновників НАТО сказав, що 20 із 30 членів Альянсу "майже вичерпали свої можливості", але ті 10, що залишились, все ще можуть забезпечити більше: до них належать Франція, Німеччина, Італія і Нідерланди.

Німеччина, Франція і США хочуть відкалібрувати зброю, яку отримує Україна, щоб запобігти ескалації і прямим атакам на Росію.

Марк Канчіан, колишній стратег Білого дому з питань озброєнь, який зараз є старшим радником у вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що українці хочуть щонайменше чотири системи, які Захід не надав і навряд чи надасть: ракети великої дальності класу "земля-земля", відомі як ПТРК, які можуть вразити Росію і Крим; західні винищувачі; західні танки; більш досконалу ППО.

ПТРК, дальність дії яких становить близько 190 кілометрів, або близько 118 миль, не будуть надані через побоювання, що вони можуть завдати удару по Росії; танки і винищувачі занадто складні і потребують року або більше, щоб навчитись їх використовувати і обслуговувати.

Що стосується протиповітряної оборони, то, за словами Канчіана, НАТО і США деактивували більшу частину своїх систем ППО ближнього радіусу дії після холодної війни, і в них залишилось небагато засобів протиповітряної оборони. Виробництво більшої кількості може зайняти до двох років.

Вашингтон також розглядає старіші, дешевші альтернативи, такі як надання Україні протитанкових ракет TOW замість Javelin та зенітно-ракетних комплексів Hawk замість новіших версій.

"Але офіційні особи все більше підштовхують Україну бути більш ефективною і не стріляти, наприклад, ракетою, яка коштує 150 000 доларів, по безпілотнику, який коштує 20 000 доларів", – йдеться у статті.

На нарощування виробництва 155-мм снарядів, за словами Канчіана, може піти 4-5 років.