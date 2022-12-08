Росія скликає Радбез ООН через західні поставки зброї Україні
Четвер, 8 грудня 2022, 23:14
Росія ініціювала 9 грудня скликання Радбезу ООН, щоб обговорити постачання Україні озброєнь Заходом.
Джерело: Укрінформ із посиланням на секретаріат Радбезу
Деталі: Засідання відбудеться у п’ятницю о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).
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Нагадаємо: Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що російський президент не зацікавлений у переговорах з Україною, які могли б призвести до стійкого миру.