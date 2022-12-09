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Росія скликає Радбез ООН через західні поставки зброї Україні

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 грудня 2022, 00:14
Фото AFP via Getty Images

Росія ініціювала 9 грудня скликання Радбезу ООН, щоб обговорити постачання Україні озброєнь Заходом.

Джерело: Укрінформ із посиланням на секретаріат Радбезу

Деталі: Засідання відбудеться у п’ятницю о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Нагадаємо: Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що російський президент не зацікавлений у переговорах з Україною, які могли б призвести до стійкого миру.

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Теми: ООНвійнаРосіяУкраїна
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