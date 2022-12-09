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Заарештована яхта російського олігарха зникла з італійського порту – The Guardian

П'ятниця, 9 грудня 2022, 04:48
Заарештована яхта російського олігарха зникла з італійського порту – The Guardian
ілюстративне фото repubblica

Розкішна яхта російського олігарха, конфіскована в рамках санкцій ЄС, загадково зникла з порту на італійському острові Сардинія влітку цього року.

Джерело: The Guardian

Деталі: 22-метрова яхта Aldabra належить Дмитру Мазепіну, мільярдерові, власнику компанії з виробництва мінеральних добрив і батькові колишнього гонщика Формули-1 Микити Мазепіна.

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Судно, вартість якого коливається від 700 тисяч до 1 млн євро, було пришвартоване в порту Ольвія і заарештоване в березні, коли Мазепін потрапив до санкційного списку через кілька тижнів після початку вторгнення Росії в Україну.

Яхта залишалася там до червня, а зникла за кілька годин до того, як було офіційно підтверджено, що вона належить Мазепіну.

"Мазепін знав, що він був у списку, але зумів максимально використати період, протягом якого ми працювали над тим, щоб встановити, що яхта належить йому, оскільки ми повинні були дослідити ланцюжок володіння, - повідомило джерело в підрозділі фінансової поліції Сардинії. - Ми були в процесі підтвердження (права власності – ред.), коли її забрали".

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Поліція заявила, що Мазепін найняв іноземну компанію, яка в свою чергу найняла сардинського капітана, щоб вивести яхту з Італії.

Розслідування під керівництвом Карло Лаццарі з фінансової поліції Ольвії встановило, що яхта зробила зупинку в невеликому порту Бізерта в Тунісі, але її поточне місцезнаходження невідоме.

Поліція заявила, що Мазепіну, компанії, яка займалася організацією плавання, і капітану, який стверджував, що не знав, що судно належить олігарху, загрожує штраф у розмірі до 500 тисяч євро за незаконне виведення судна з Італії.

Нагадаємо: Італійська влада заарештувала віллу Rocky Ram на Сардинії, пов'язану з 23-річним російським гонщиком "Формули-1" Нікітою Мазепіним та його батьком, мільярдером Дмітрієм Мазепіним, гендиректором "Уралхіму".

Це перший випадок в Італії, коли росіянину із замороженими в країні активами вдалося уникнути санкцій ЄС.

Теми: санкціїІталіявійнаРосія
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