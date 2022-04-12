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Італія арештувала віллу, пов'язану з російським олігархом Мазепіним та його сином - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 08:03

Італійська влада заарештувала віллу Rocky Ram на Сардинії, пов'язану з 23-річним російським гонщиком "Формули-1" Нікітою Мазепіним та його батьком, мільярдером Дмітрієм Мазепіним, гендиректором "Уралхіму".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на джерела в поліції.

Загальна вартість конфіскованого майна становить близько 105 млн євро. Вілла розташована північ від острова Сардинія.

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вілла Rocky Ram на Сардинії

Нікіта Мазепін, звільнений у березні з американської команди Формули-1 "Haas", був включений до списку санкцій ЄС разом зі своїм батьком, якого вважають членом найближчого оточення президента РФ Владіміра Путіна.

За останні тижні італійська поліція конфіскувала вілли та яхти на суму понад 900 мільйонів євро у багатих росіян, які були внесені до списків санкцій ЄС після початку російського вторгнення в Україну.

Найбільш цінним активом, вилученим на даний момент, є суперяхта мільярдера Андрія Мельниченка вартістю близько 530 мільйонів євро, яка була заарештована у порту Трієста.

ВІДЕО ДНЯ

3 квітня італійська поліція арештувала яхту вартістю 3 мільйони євро, яка, за словами чиновників, належить росіянину, внесеному до санкційних списків.

Як повідомлялося, УП знайшла в Європі яхти російських олігархів.

Теми: ІталіяолігархиРосіянерухомість
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