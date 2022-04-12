Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Італія арештувала віллу, пов'язану з російським олігархом Мазепіним та його сином - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 08:03

Італійська влада заарештувала віллу Rocky Ram на Сардинії, пов'язану з 23-річним російським гонщиком "Формули-1" Нікітою Мазепіним та його батьком, мільярдером Дмітрієм Мазепіним, гендиректором "Уралхіму".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на джерела в поліції.

Загальна вартість конфіскованого майна становить близько 105 млн євро. Вілла розташована північ від острова Сардинія.

 
вілла Rocky Ram на Сардинії

Нікіта Мазепін, звільнений у березні з американської команди Формули-1 "Haas", був включений до списку санкцій ЄС разом зі своїм батьком, якого вважають членом найближчого оточення президента РФ Владіміра Путіна.

За останні тижні італійська поліція конфіскувала вілли та яхти на суму понад 900 мільйонів євро у багатих росіян, які були внесені до списків санкцій ЄС після початку російського вторгнення в Україну.

Найбільш цінним активом, вилученим на даний момент, є суперяхта мільярдера Андрія Мельниченка вартістю близько 530 мільйонів євро, яка була заарештована у порту Трієста.

3 квітня італійська поліція арештувала яхту вартістю 3 мільйони євро, яка, за словами чиновників, належить росіянину, внесеному до санкційних списків.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, УП знайшла в Європі яхти російських олігархів.

Теми: ІталіяолігархиРосіянерухомість
Головне сьогодні

Зеленський щодо Штайнмаєра: звернення не отримували, хочемо бути серед друзів

У новому пакеті зброї США передають 11 гелікоптерів, 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Джавелінів

США виділяють ще 800 млн доларів на зброю для України: артилерію, бронетехніку, гелікоптери

Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть "раніше не робили такого"

відеоОхоронець Медведчука розповів, як той тікав з-під арешту і ховався в Києві

Путін спробує стягнути на Донбас сили, вп'ятеро більше за українські – The Times

Усі новини...
Італія
Італія домовилася з Алжиром про заміну російському газу – джерела
Італія відновить роботу посольства в Києві після католицького Великодня
Кривавий басейн та напис "убивця": віллу пропагандиста Соловйова в Італії "причепурили"
Останні новини
23:53
США з високою вірогідністю офіційно визнає дії РФ геноцидом – Нуланд
23:47
США ділитимуться з Україною розвідданими для ураження цілей в Криму і на Донбасі – WSJ
23:32
Президент Литви переконував Зеленського, що альтернатива НАТО Україні не потрібна
23:18
Росіяни почали "мобілізацію" на окупованих територіях півдня України – Зеленський
23:13
Ле Пен знову каже про легітимність "референдуму" 2014 року в окупованому Криму
23:13
Україна отримає кредит від Канади
23:02
На відвертих фото заробляють мільйони для армії. Як рух Теронліфанс допомагає ЗСУ
22:56
Українські ракети вразили флагман ЧФ РФ крейсер "Москва" - джерела
22:52
оновленоРосіяни обстрілюють Харків: 4 загиблих, 10 поранених
22:45
США готові до дій проти Китаю за підрив санкцій проти РФ
Усі новини...