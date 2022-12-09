Росіяни вибивають "лояльність" від працівників ЗАЕС катуваннями – Енергоатом

Окупанти застосовують фізичні знущання над працівниками Запорізької АЕС, щоб домогтися "лояльності" до себе, повідомили в Енергоатомі.

Джерело: пресслужба Енергоатома

Деталі: Зокрема, 8 грудня росіяни у присутності працівників сильно побили начальника управління соціальних програм Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після цього їх вивезли в невідомому напрямку.

Крім того, окупанти затримали та "кинули на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

В Енергоатомі кажуть, що такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від персоналу станції, а також збільшити кількість переведень працівників у підпорядковану Росатому фейкову структуру "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Оскільки персонал чинить опір, не бажаючи співпрацювати з окупантами, росіяни посилюють репресії, застосовуючи фізичні знущання до людей.

Що було раніше: 8 грудня росіяни, які окупували Запорізьку АЕС, завезли туди кілька реактивних систем залпового вогню "Град", що може свідчити про підготовку провокацій.