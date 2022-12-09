Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вибивають "лояльність" від працівників ЗАЕС катуваннями – Енергоатом

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 грудня 2022, 11:33
Росіяни вибивають лояльність від працівників ЗАЕС катуваннями – Енергоатом
Фото: Енергоатом

Окупанти застосовують фізичні знущання над працівниками Запорізької АЕС, щоб домогтися "лояльності" до себе, повідомили в Енергоатомі.

Джерело: пресслужба Енергоатома

Деталі: Зокрема, 8 грудня росіяни у присутності працівників сильно побили начальника управління соціальних програм Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після цього їх вивезли в невідомому напрямку.

Реклама:

Крім того, окупанти затримали та "кинули на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

В Енергоатомі кажуть, що такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від персоналу станції, а також збільшити кількість переведень працівників у підпорядковану Росатому фейкову структуру "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Оскільки персонал чинить опір, не бажаючи співпрацювати з окупантами, росіяни посилюють репресії, застосовуючи фізичні знущання до людей.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 8 грудня росіяни, які окупували Запорізьку АЕС, завезли туди кілька реактивних систем залпового вогню "Град", що може свідчити про підготовку провокацій.

Теми: ЗАЕСвійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ЗАЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
На 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: