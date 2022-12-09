Путіна розчарували слова Меркель про Мінські угоди
Президент Росії Володимира Путіна розчарувала заява ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією.
Джерело: відповідь Путіна на запитання журналістів
Пряма мова: "Для мене це було абсолютно неочікувано. Це розчаровує. Я не очікував це почути від колишнього генерального канцлера. Я завжди розраховував, що керівництво ФРН веде себе щиро.
Так, вона була на стороні України, підтримувала її. Але мені все ж здавалося, що керівництво ФРН щиро прагнуло врегулювання на принципах, які були досягнуті, зокрема і в рамках Мінського процесу".
Деталі: Путін сказав, що слова Меркель означають, що він все "правильно зробив", почавши війну проти України.
Пряма мова: "Виявляється, всі ці Мінські угоди ніхто не планував виконувати… Вони (учасники – ред.) нам брехали і смисл полягав тільки в тому, щоб накачати Україну зброєю і підготувати до бойових дій. Ну, ми бачимо це. Мабуть, ми пізно зорієнтувалися. Можливо раніше це (війну – ред.) треба було починати".
Передісторія:
- Напередодні ексканцлерка заявила, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні "дорогоцінний час", щоб стати сильнішою – результати цього, за її словами, можна спостерігати зараз. Вона наголосила, що Україна 2014-2015 років – це не сьогоднішня Україна.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко емоційно відреагував на нещодавню заяву ексканцлерки Ангели Меркель, що Мінські угоди дали змогу Україні стати сильнішою і краще захистити себе від Росії.