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Путіна розчарували слова Меркель про Мінські угоди

Олександр ШумілінП'ятниця, 9 грудня 2022, 15:08
Путіна розчарували слова Меркель про Мінські угоди
Фото: РИА Новости

Президент Росії Володимира Путіна розчарувала заява ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією.

Джерело: відповідь Путіна на запитання журналістів

Пряма мова: "Для мене це було абсолютно неочікувано. Це розчаровує. Я не очікував це почути від колишнього генерального канцлера. Я завжди розраховував, що керівництво ФРН веде себе щиро.

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Так, вона була на стороні України, підтримувала її. Але мені все ж здавалося, що керівництво ФРН щиро прагнуло врегулювання на принципах, які були досягнуті, зокрема і в рамках Мінського процесу".

Деталі: Путін сказав, що слова Меркель означають, що він все "правильно зробив", почавши війну проти України.

Пряма мова: "Виявляється, всі ці Мінські угоди ніхто не планував виконувати… Вони (учасники – ред.) нам брехали і смисл полягав тільки в тому, щоб накачати Україну зброєю і підготувати до бойових дій. Ну, ми бачимо це. Мабуть, ми пізно зорієнтувалися. Можливо раніше це (війну – ред.) треба було починати".

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Передісторія:

  • Напередодні ексканцлерка заявила, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні "дорогоцінний час", щоб стати сильнішою – результати цього, за її словами, можна спостерігати зараз. Вона наголосила, що Україна 2014-2015 років – це не сьогоднішня Україна. 
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко емоційно відреагував на нещодавню заяву ексканцлерки Ангели Меркель, що Мінські угоди дали змогу Україні стати сильнішою і краще захистити себе від Росії.

Теми: ПутінМеркель
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