Суд відправив під нічний домашній арешт митрополита УПЦ МП Іосафа

Суд у Кропивницькому відправив під нічний домашній арешт колишнього митрополита Кіровоградської єпархії, а нині вікарія Київської УПЦ МП Іосафа (Петро Губень) за підозрою у розпалюванні ворожнечі.

Джерело: кореспондент УП із зали суду

Митрополит УПЦ МП Іосаф в суді Кропивницького 9 грудня, фото Вікторії Рощиної

Деталі: За даними слідства, єпископ входив до найближчого оточення предстоятеля РПЦ Кирила (Володимир Гундяєв), з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Вказівки від кураторів з Москви, за даними слідства, надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території Росії.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили значну кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими "кураторами". У знайденій літературі ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Експертиза, яка була проведена в рамках кримінального провадження встановила, що діяльність митрополита загрожує державній безпеці України.

Підозру Іосафу оголосили за статтею 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Прокурор Кіровоградської прокуратури Сергій Ожог у суді просив відправити підозрюваного під цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації у місті Кропивницький, але з можливістю відвідувати медичні заклади. Прокурор наголосив на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів.

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Адвокат підозрюваного Сергій Галушко заперечував проти задоволення клопотання, наголосивши на необґрунтованості ризиків. За його словами, його підзахисний співпрацює зі слідством і не має на меті переховуватися.

Також він наголосив на тому, що Іосаф є одинокою людиною без рідних і він не зможе забезпечити своє існування у разі цілодобового домашнього арешту.

Сам Іосаф у суді лише підтримав захисника. По суті підозри адвокат та підозрюваний не висловлювалися.

Натомість, на питання журналістів під час перерви в засіданні Іосаф заперечив, що спілкувався з предстоятелем РПЦ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він зазначив, що опубліковані раніше у ЗМІ його листи - це те, що "надсилає канцелярія багатьом священникам".

"Я негативно ставлюсь до російського вторгнення. Подивіться мої заяви на нашій сторінці Кіровоградської єпархії. Були також мої звернення до Путіна", - сказав Іосаф.

"Я не входжу до найближчого оточення Кирила. Де я, а де патріарх?", - додав він.

На питання про окупацію Криму він зазначив: "Ставлюсь до цього так, як і ви", а георгіївську стрічку, яку знайшли під час обшуків слідчі пояснив тим, що "батько воював".

Натомість він визнав, що критикував ПЦУ і це могло стати причиною оголошення йому підозри. "Я сподіваюсь, що керівництво нашої держави мудро і по сучасному вирішить це", - сказав Іосаф на питання про можливе закриття УПЦ МП.

Суд частково задовольнив клопотання слідства та оголосив Іосафу нічний домашній арешт до 30 січня. Попри те, що він працює нині в Києві, два місяці він перебуватиме у Кропивницькому.

Наразі підозрюваний і його захисник не знають, чи оскаржуватимуть рішення. Прокурор визначиться щодо оскарження після отримання повного тексту рішення суду.

Раніше співробітники СБУ провели обшуки у Іосафа та знайшли у нього проросійську літературу, матеріали та листування з російськими кураторами. Синод УПЦ МП звільнив Іосафа від керівництва Кіровоградською єпархією, але він продовжує службу у Києві.