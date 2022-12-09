В Одесі повідомили про підозру трьом заступникам мера Труханова

Трьом заступникам міського голови Одеси Геннадія Труханова повідомили про підозру в участі у злочинній організації – таку підозру з 5 грудня повідомили вже шістьом особам, включаючи Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

Джерело: НАБУ

Деталі: Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомили про підозру ще трьом учасникам злочинної організації в Одесі:

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першому заступнику міського голови Одеси (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України);

виконувачу обов'язки заступника міського голови Одеси – керівника апарату виконавчого комітету Одеської міськради (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України);

заступниці міського голови Одеси (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 КК України).

Оскільки місцезнаходження першого заступника міського голови Одеси наразі не відомо, про підозру йому повідомили заочно (в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України).

Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття НАБУ та САП злочинної організації (далі – ЗО), що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова.

Ця ЗО взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

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Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори ЗО налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування.

Так, за даними слідства, в.о. заступника міського голови Одеси – керівник апарату виконавчого комітету Одеської міськради та член земельної комісії отримував від організаторів ЗО щомісячно 15 тисяч доларів США та інші кошти за вчинення ним дій в інтересах ЗО шляхом зловживання службовим становищем та владою. Наприклад, забезпечення ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам, а також про внесення змін до бюджету міста.

Загалом з листопада 2021-го до серпня 2022 року підозрюваний в.о. Заступника мера одержав понад 2,4 млн грн неправомірної вигоди.

Інші співучасники ЗО – перший заступник та заступниця міського голови Одеси – за версією слідства, отримали з березня по липень 2022 року від її організаторів 900 та 300 тисяч гривень відповідно.

Перший заступник міського голови Одеси, зокрема, контролював діяльність підпорядкованих управлінь-головних розпорядників коштів та надавав їх керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті. Це створювало штучні умови для одержання ЗО неправомірної вигоди від підрядника за поновлення виплат.

Підозрюваний також позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами в Одесі та про зміни до бюджету, що відповідали інтересам злочинної організації.

Наразі про підозру в участі у злочинній організації повідомили вже 6 особам. 5 грудня детективи НАБУ затримали в Одесі бізнесмена Бориса Кауфмана, екснардепа Олександра Грановського (Боруховича) та ще одного фігуранта справи.

Слідство встановлює інших учасників ЗО та шукає докази їхньої корупційної діяльності. Розслідування перебуває на завершальній стадії, зазначає НАБУ.

Це – друга ЗО в Одесі, викрита НАБУ і САП. Перша, яку слідство викрило в жовтні 2021 року, припинила свою діяльність.